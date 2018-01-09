العملات الرقمية الإلكترونية” تخسر 78 مليار دولار خلال الأسبوع الثاني من 2018

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تابع موقع مصر 365 خسارة العملات الرقمية الإلكترونية ما يقارب من ثمانية وسبعين مليار دولار أمريكي منذ بداية تعاملات الأسبوع الثاني من عام 2018 خلال تعاملات مساء أمس الموافق يوم الاثنين، كما انخفضت عملة ريبل بما يقارب من 21,5% لتتراجع إلى “المرتبة الثالثة” بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية بعد بيتكوين.

وقد أعلنت البيانات عن ارتفاع “الإيثريوم” إلى أعلى مستوى في تاريخ تداولتها بالرغم على حالة الهبوط العام في أداء المعاملات المالية والنقدية للعملات الرقمية الإلكترونية الكبيرة مثل بيتكوين وريبل إلا إن عملة “الإيثريوم” تسجل أعلى مستوى لها وتحقق مكاسب تعد قوية وقياسية.

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وخلال فترة التعاملات الصباحية أمس قد انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية الإلكترونية مجتمعة عند مستوى 749,575 مليار دولار أمريكي إذا ما تم مقارنتها عند حد 828,161 مليار دولار أمريكي وقد سجلت في نهاية تعاملات مساء امس هبوط حاد حيث تم فقد ما يقارب من 78,586 مليار دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى التعاملات النقدية لعملة ريبل فقد سجل انخفاض في قيمتها بأكثر من 21,5% لتهبط عند مستوى 2,54 دولار أمريكي بعد أن سجلت مستوى قياسي لها عن مستوى 3,84 دولار خلال تعاملاتها المالية خلال الأسبوع السابق لتتراجع بعدها إلى “المرتبة الثالثة” بقيمة سوقية 98,319 مليار دولار أمريكي.

أما عملة الإيثريوم فقد حقق مكاسب قوية جداًّ خلال تعاملاتها مساء أمس على الرغم من تراجع أداء العملاء الرقمية الإلكترونية حيث حقق مكاسب ترتفع عن 2,7% لتسجل 1157,3 دولار، ثم سجلت 1266,9 دولار في وقت سابق من جلسة التعاملات المالية مما يعد أعلى مستوى لعملة الإيثريوم الإلكترونية.

وكانت عملة الإيثريوم قد تراجعت إلى “المرتبة الثالثة” من مراتب العملات النقدية الإلكترونية بعد بيتكوين وريبل، بقيمة سوقية سجلت 112,085 مليار دولار أمريكي، وخلال نفس الفترة قد تراجعت أداء عملة بيتكوين بنسبة سجلت 9,2% مسجلة 15485 ألف دولار أمريكي حيث بلغت حوالي 259,982 مليار دولار، لتسجل انخفاض أقل من مستوى سبعة عشر ألف دولار أمريكية وتجاوزته في نهاية التعاملات المالية خلال الأسبوع الأول من العام الجاري 2018.

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