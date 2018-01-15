“الذهب” يرتفع في مقابل هبوط الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر

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تابع موقع مصر 365 تسجيل أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى له فيما زادت مدة على أربعة أشهر اليوم الموافق يوم الاثنين الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، بسبب ضعف أسعار الدولار الأمريكي التي سجلت أدنى مستوى لها منذ ثلاثة سنوات في مقابل سلة العملات.

وقد سجل سعر الذهب الفوري 0,3% مسجلاً 1342,50 دولار أمريكي للأوقية الواحدة من الذهب بعد أن اقترب من تسجل أقوى مستوى له منذ شهر سبتمبر السابق وبالتحديد في يوم الثامن منه مسجلاً 1344,44 دولار للأوقية الواحدة.

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وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي منذ الأسبوع السابق حيث ارتفعت بنسبة 1,3%، وارتفعت عقود الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية الآجلة بنسبة 0,5% مسجلاً 1341,90 دولار أمريكي للأونصة.

وسجلت مؤشرات الدولار الأمريكي 0,2% مسجلة 90,810 ما في الوقت السابق فقد سجلت مستويات متدنية مسجلة 90,622 دولار أمريكي منذ شهر يناير السابق من عام 2015.

وقفزت سعر البلاديوم بنسبة 1% خلال التعاملات الفورية ليسجل 1135 دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الموافق يوم الاثنين الخامس عشر من شهر يناير لعام 2018 بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة عند مستوى 1138 دولار خلال الوقت الماضي من تعاملات جلسة اليوم.

وقد أعلن المحللون والاقتصاديون أن الذهب يشهد موجة كبيرة من الصعود المستمر بسبب زيادة الطلب من صناعة السيارات وسط نقص كبير في الإمدادات، أما معدن الفضية فقد زاد بنسبة 0,7% إلى 17,26 دولار للأونصة الواحد بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال 3 أشهر تقريباً حيث اقترب من 17,42 دولار.

أما البلاتين فقد ارتفعت بنسبة مئوية سجلت حوالي 0,3% مسجلاً 996,95 دولار أمريكي بعدما اقترت من تسجيل أعلى مستوى له خلال الحادي عشر من شهر سبتمبر السابق لعام 2017، عندما سجل 1001,40 دولار خلال تعاملات اليوم الموافق يوم الاثنين.

وبعد تسجيل الذهب الأصفر أعلى مستوى له حيث سجل اليوم الذهب في محلات الصاغة بالسوق المصري الأسعار التالي سجل عيار 21 مسجلاً 635 جنيه للجرام الواحد، وعيار 24 سجل 725 جنيه، سجل عيار 18 سعر 545.

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