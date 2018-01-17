استطلاع “هيرميس” يظهر 64,29% يتوقعون تراجع سعر صرف الدولار خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 استطلاع قامت بإجرائه شركة “المجموعة المالية هيرميس” والتي تعد واحدة من أكبر البنوك الاستثمارية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأوضح استطلاع الرأي عن توقع المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع عن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية الجنيه خلال العام الحالي 2018.

وأظهر استطلاع شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة نسبة تصل إلى 64,29% من المشاركين في استطلاع الرأي السنوي الذي تم إجرائه للمرة الثانية على التوالي للرؤساء التنفيذيين حيث أظهر أن سعر الدولار الأمريكي سوف يشهد تراجع مسجلاً ما بين ستة عشر إلى سبعة عشر جنيهاً مصرياً خلال العام الحالي 2018.

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وأوضح استطلاع شركة المجموعة المالية هيرميس أن متوسط سعر الدولار الأمريكي سوف يكون حوالي 17,65 جنيه مصري في الوقت الراهن، وتوقع نسبة تصل إلى 23,81% أن يمكث سعر صرف الدولار الأمريكي كما هو دون أي تغيير على سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأوضح استطلاع الرأي الذي تم إجرائه للمرة الثانية للرؤساء التنفيذيين، والذي تم إجرائه من قبل شركة المجموعة المالية هيرميس على هامش “مؤتمر الاقتصاد المصري”، والذي شارك في فعالياته ما يقارب من ستة وعشرين صندوق عالمي وإقليمي للاستثمار بالإضافة إلى المحافظ المالية القائمة في بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدولة الألمانية ودولة جنوب أفريقيا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر استطلاع الرأي الذي قام بإجرائه شركة المجموعة المالية هيرميس إن نسبة تصل إلى 90,7% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن ظروف الأعمال في السوق المصري قد تحسنت بشكل كبير من خلال أعمال شركاتهم خلال العام السابق 2017.

كما توقعت نسبة تصل إلى 79,59% من المشاركين في استطلاع رأي شركة المجموعة المالية هيرميس من المشاركين في الاستثمارات داخل السوق المصري عن توقعهم تحسن ظروف قطاع الأعمال والاستثمارات خلال الأثنى عشر شهراً القادمة خلال العام الجاري 2018.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة “كريم عوض” خلال الدورة السنوية الثانية من فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري والذي تم إقامته في محافظة القاهرة على مدار 3 أيام نجاح المؤتمر في عرض جميع مستجدات المشهد الاقتصادي في الدولة المصرية وتوقع حدوث انتعاشة كبيرة مرتقبة في الأسواق المصرية خلال عام 2018.

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