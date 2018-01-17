بالفيديو “الجارحي” يصحح لوكالة فيتش الائتمانية قيمة الدين الخارجي لمصر

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي في رده على تقييم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، حيث أعلن وزير المالية المصري قائلاً “رفع النظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي”.

وجاء تصريحات وزير المالية في خلال مكالمة هاتفية أجراها من خلال مشاركته في برنامج “هنا العاصمة” مساء أمس والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة سي بي سي الفضائية حيث أعلن الدكتور عمرو الجارحي قائلاً “إن إجمالي الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية قد بلغ حوالي تسعة وسبعين مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو لعام 2017، وليس مائة مليار دولار كما تم الإعلان من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني”.

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وأعلن الدكتور عمرو الجارحي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أضافت استثمارات الخزانة العامة على الدين الخارجي للدولة المصرية، وأوضح أن خدمة الدين الخارجي في الموازنة الحالية للدولة المصرية قد بلغت حوالي واحد وأربعين مليار دولار أمريكي.

وأشار عمرو الجارحي أن هناك فجوة تمويلية خلال الموازنة العامة للدولة المصرية تتراوح ما بين اثنين عشر إلى ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي، وأوضحت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى جمهورية مصر العربية التي تحسنت ورفعت تقييمها على الدولة المصرية من مستقرة إلى إيجابية، ولكن وكالة فيتش أبقت على تصنيف الدولة المصرية الائتماني عند B.

وجاءت بيان صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء السابق تم الإعلان فيه عن التالي “التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن جمهورية مصر العربية قد حققت تقدم كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017، بالإضافة إلى أنها مازالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الدولي الذي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي والذي بلغت قيمته حوالي اثنى عشر مليار دولار أمريكي”.

وأضاف البيان الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التالي “نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي للدولة المصرية قياساً بقيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة وتسعين في المئة في السنة المالية 2018، وذلك بعد أن بلغ الذروة خلال السنة المالية 2017/ 2018 عند مائة وثلاثة في المئة منه”.

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