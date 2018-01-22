“المتحدث باسم وزارة التموين” يعلن انخفاض أسعار اللحوم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سويد حيث أعلن أن عام 2018 سوف يكون بداية تنفيذ خطة الطموح من أجل إقامة مناطق لوجستية في منطقة صعيد الدولة المصرية للعمل على توفير المنتجات الغذائية بسعر مناسب لا يزيد السعر الأساسي للسلعة.

وأضاف محمد السويد أن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير أربعة مناطق في الوجه البحري بالدولة المصرية، وأضاف أن الوزارة سوف تعمل على خفض أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية لكما كانت الظروف متاحة لذلك.

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وأشار محمد سويد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور الفضائية مساء يوم الأحد أن أسعار اللحوم قد انخفضت بقدر كبير حيث أن أسعار اللحوم كانت تسجل ما بين مائة وخمسين ومائة وستين وفي الوقت الحالي أصبحت سعر اللحوم في الأسواق المصرية تتراوح ما بين تسعين إلى مائة وعشرة جنيه مصري.

كما أشار محمد سويد أنه تم عقد اتفاق اقتصادي بين جمهورية مصر العربية وبين دولة السودان من أجل العمل على توفير لحوم طوال أيام السنة في الأسواق المصرية بسعر يصل على خمسة وثمانين جنيه مصري، وإن هناك خطة سوف تقوم الحكومة المصرية على تنفيذها من أجل العمل على توفير اللحوم بنسبة كبيرة تصل إلى مائة في المئة، ومن خلال مشروع زراعي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت مسمى “البتلو والمليون رأس” الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار اللحوم.

وأعلن محمد سويد أن مشروع جمعيتي يعد تجربة شابة من أجل العمل على توفير العديد من منافذ بيع السلع التموينية، على أن يتم تشغيل الشباب المصري في عمر ما بين عشرين سنة إلى أربعين سنة، وأشار أن يتقدم الشاب الراغب في المشاركة في مشروع جمعيتي بالتقديم إلى “الشركة القابضة للسلع التموينية”.

وأضاف محمد سويد قائلاً “‘إن هذه الفكرة ساعدت في الموافقة على فتح 1200 فرع آخر قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل معاينات لها، وسوف يتم افتتاحها تقريباً، وسوف يتم فتح الباب مرة أخرى لإقامة فروع جديدة، للعمل على توفير فرص عمل، والعمل على توفير المنتجات والسلع التي يحتاج إليها المواطنين”.

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