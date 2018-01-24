“تنمية المشروعات” يشارك في معرض الخريف بالبحرين لفتح أسواق خارجية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “نيفين جامع” عن قيام الجهاز بتنفيذ استراتيجية خلال العام الجاري 2018 من أجل دعم المشروعات الصغيرة في مجال تسويق منتجات هذه النوعية من المشروعات عن طريق المشاركة في معارض محلية ودولية أو عن طريق إقامة معارض لمنتجات المشروعات الصغيرة مما يتيح فرصة للبيع المباشر للمستهلكين.

وأشارت نيفين جامع أن هذه الاستراتيجية جاء في إطار مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في “معرض الخريف” الذي تم إقامة في دولة البحرين وبدأ فعاليات المعرض في الفترة من الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري إلى الأول من شهر فبراير لعام 2018، حيث قام بافتتاح فعاليات المعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والسياحة بالبحرين الشيخ “خالد بن حمود آل خليفة”.

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وأعلنت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شارك في معرض الخريف بالبحرين بجناح كبير تضمن 19 مشروع من المشروعات المتميزة في الدولة المصرية في مجال الصناعات الفنية وصناعة الجلود، والتحف وصناعة الملابس، والصناعات التراثية والانتيكات.

أضافت نيفين جامع أن مشاركة الجهاز في المعارض الدولية يأتي في إطار تشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر من العمل على تطوير منتجاتهم بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية والاستهلاكية والمساعدة على معرفة باحتياجات الأسواق التجارية من أجل الحصول على فرصة أفضل لتصدير منتجاتهم والتعاقد والعمل على فتح منافذ تسويق كبيرة بدلاً من الاعتماد على الأسواق التجارية في داخل الدولة المصرية فقط.

أشارت نيفين جامع أن وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” ورئيس مجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قامت بتقديم حزمة كبيرة من الخدمات الغير مالية من أجل أصحاب المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من أجل العمل على ضمان نجاح هذه المشروعات وتشجيع استمرارها ومن أهمها التدريب الفني للكوادر البشرية العاملة في هذه المشروعات وتدريبهم على الإدارة وتقديم الدعم التسويقي لهم.

أوضحت نيفين جامع أنه تم خلال السنة الماضية 2017 قد تم مشاركة الجهاز في العديد من المعارض الخارجي ومنها “المعرض المصري في البحرين المشترك الأول والثاني” والذي تم إقامته في العاصمة المنامة، وكذلك تم إقامة معرض الصين، ومعرض السفارات والهيئات الدبلوماسية الذي تم إقامته في دولة الأردن إلى جانب المشاركة في إقامة 147 معرض شارك فيه ما يقارب من 2685 عارض بإجمالي تعاقدات ومبيعات بلغت حوالي اثنين وثلاثين مليون جنيه مصري.

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