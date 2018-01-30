انخفاض مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 حالة التباين في أداء مؤشرات سوق المال المصري في بداية التعاملات المالية صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018، حيث انخفض المؤشر “EGX 30” هو المؤشر الرئيسي للبورصة أنخفاض بنسبة 0,26% ليسجل 15329 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX 100” هو الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى 0,91% ليسجل 2061 نقطة، كما صعد أيضا مؤشر الأوزان بسوق المال المصري “EGX 50 EWI” لأنشط خمسين شركة مسجلة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول وبلغت نسبة صعود المؤشر حوالي 0,41% ليسجل 2749 نقطة.

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كما شهد تعاملات البورصة المصرية اليوم صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70” بنسبة مئوية تصل إلى 1,52% ليسجل 874 نقطة خلال الفترة الصباحية من تعاملات سوق المال المصري التي شهدت تباين في مؤشرات البورصة اليوم.

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