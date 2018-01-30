“التضخم الأمريكي” يتراجع خلال ديسمبر 2017 رغم مساعي الفيدرالي الاتحادي

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تابع موقع مصر 365 إعلان بيانات صادرة عن الحكومة الأمريكية تم نشرها مساء أمس الموافق يوم الأثنين حول مؤشرات التضخم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت مؤشرات التضخم تباطؤ خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

يتوقع البنك المركزي الأمريكي البدء في دورة جديدة من زيادة الفوائد خلال العام الجاري 2018 من أجل استباق عودة التضخم الاقتصادي الذي طال انتظاره، على الرغم من زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مع تراجع معدلات البطالة على مدى العديد من العقود السابقة، فقد أظهرت بيانات المؤشرات الاقتصادية حالة من التباطؤ في نفقات الاستهلاك الأمريكي خلال شهر ديسمبر من عام 2017 السابق، بينما ارتفعت نفقات المواطن الأمريكي بنسبة ارتفاع دخله.

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كما سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل البنك المركزي الأمريكي من أجل قياس معدلات التضخم حيث شهدت تراجع بنسبة 0,1% خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0,2% في نهاية شهر نوفمبر السابق لعام 2017، وقد شكل نصف ما توقعه المحللون الاقتصاديين، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية على مدار 12 شهر إذا ما تم مقارنتها بارتفاع الأسعار بالأرقام التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر من عم 2016 حيث شهد تباطؤ بنسبة 0,1% ليصل إلى 1,7% ليتبعد عن الهدف الذي تم تحديده من قبل البنك المركزي الأمريكي “الاحتياطي الفيدرالي” عند نسبة 2%.

وقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1,2% خلال شهر ديسمبر لعام 2017، إذا ما تم مقارنته بارتفاع بلغ 4,3% خلال شهر نوفمبر السابق بسبب الإعصار الذي ضرب السواحل الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت البيانات الاقتصادية الأمريكية ثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند نسبة 1,5% وهو معدل يعد متدني بنسبة 0,4 نقطة مما كان عليه خلال بداية العام الجديد 2018، ومع بداية العام الجديد أعرب صانعو السياسية في البنك المركزي الأمريكي عن بالغ قلقهم من مصير التضخم الاقتصادي المنخفض خلال الفترة الحالية، واعتبروا أن “التغييرات الضريبية” التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة سوف تعمل على تدعيم إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب محضر اجتماع “لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي” خلال الثاني عشر والثالث عشر من شهر ديسمبر السابق لعام 2017.

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