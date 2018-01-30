الدول العربية بالتعاون مع “البنك الدولي” سوف يمولون “إعمار العراق”

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس “حسن عبدالعزيز” عن الحاجة إلى تمويل يعد يصل إلى تريليونات الدولارات من أجل “إعادة إعمار دول العراق العربية”، ولكي تستطيع دول العراق من استعادة عافيتها مرة ثانية بعد أن تم تدمير بنيتها التحتية بصورة تامة وكاملة.

وأعلن المهندس “حسن عبدالعزيز” أن الدول العربية و”البنك الدولي” سوف يتولون مهمة العمل على توفير التمويل اللازم من أجل إعادة إعمار دول العراق مرة ثانية، وأكد أن جمهورية مصر العربية سوف تساهم وبشكل كبير في عملية إعادة إعمار دولة العراق، وخصوصا بعد أن عبر مسؤولين دول العراق عن انبهارهم بتجربة الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة.

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أشار المهندس حسن عبدالعزيز أنه قد تم إجراء لقاء من ممثلي من البنك الدولي في دول العراق إلى جانب عقد لقاءات من ممثلين عن الدول العربية من أجل بحث آليات توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار دول العراق مرة ثانية، وأشار أنه لم يتم تحديد “جدول زمني” لعملية إعمار العراق إلى الوقت الراهن، ولكن سوف يكون كل شيء واضح المعالم أثناء عقد مؤتمر “إعادة إعمار دول العراق” والذي من المقرر أن يتم عقده في الدول الكويتية خلال من يوم الثاني عشر إلى الرابع عشر من شهر فبراير القادم لعام 2018، بالإضافة إلى القيام بتوقيع جميع الاتفاقيات الدولية والاقتصادية خلال فترة عقد المؤتمر.

وأعلن مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس “إبراهيم محلب” والذي يجري زيارة في الوقت الراهن في الدولة العراقية بصحبة وفد رفع المستوى من الدول المصرية، وأكد خلا لقائه مع رئيس العراق “فؤاد معصوم” أن جمهورية مصر العربية تعمل على نقل تجربتها خلال الأربع سنوات السابقة إلى دولة العراق الشقيقة من أجل العمل على مساندتها من أجل تجاوز التحديات الراهنة إيماناً من القيادة السياسية في الدولة المصرية على ضرورة دعم الأشقاء في دول العراق والمساهمة في إعادة إعمار العراق مرة أخرى، وخاصة أن الدول المصرية قد حققت العديد من النجاحات من خلال إقامة المدن الصناعية، والموانئ، والمطارات إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وقد عقد المهندس “إبراهيم محلب” العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع المسؤولين والوزراء بحكومة العراق وكذلك القائمين على عملية إعادة إعمار دول العراق، وقام المهندس إبراهيم محلب بعرض جميع مؤهلات الدولة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار دول العراق، وأعرب المسؤولين في الدول العراقية عن أشادتهم بما حققت الدولة المصرية بإنجازات فعلية خلال الفترة السابقة، وأكدوا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في العراق.

وقد عقد الجانبين المصري والعراقي الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يدل على قوة العلاقات الدولية والاقتصادية بين الدولتين، من خلال العمل على تقديم مميزات متبادلة وتفضيلية، كما تم مناقشة إقامة منطقة لوجستية مشتركة تقوم من خلال الشركات بين القطاع الخاص في مصر والعراق.

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