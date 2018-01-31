“الثروة الداجنة” تعلن إغراق السوق بالدواجن المجمدة يهدد الصناعة المحلية

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدكتور “عبدالعزيز السيد” رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة عن تخوفه الشديد من حدوث كارثة للصناعة المحلية للثروة الداجنة، بسبب إغراق السوق المصري بالعديد من الدواجن المجمدة المستورة، وأشار أن سعر الدواجن المجمدة المستوردة قد بلغ اليوم ثلاثة عشرة مصري اليوم.

وأعلن الدكتور “عبدالعزيز السيد” أن الدواجن المجمدة المستوردة التي تم طرحها في الأسواق المصرية بسعر ثلاثة عشر خسائر فادحة مما سوف يتنج عنه انسحاب القائمين على حلقة إنتاج الثروة الداجنة في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج دون أي مبرر.

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ووجه الدكتور عبدالعزيز السيد دعوى إلى الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة وكذلك قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جانب “اتحاد منتجي الدواجن” لعقد اجتماع سريع وطارئ من أجل مناقشة وطرح الحلول لهذه الأزمة التي تنذر بأزمة في الإنتاج المحلي للثروة الداجنة في القريب العاجل بسبب انسحاب العديد من القائمين على عملية تربية الدواجن في الدولة المصرية، مما يتطلب من جميع المسؤولين في هذا المجال من الحفاظ على الصناعة الوطنية من الثروة الداجنة والتي تقوم بتشجيعها القيادات السياسية في الدولة المصرية.

وشدد الدكتور “عبدالعزيز السيد” على ضرورة وضع استراتيجية وخطط من أجل معالجة الصناعات القائمة على الثروة الداجنة إلى جانب مساعد القائمين على عملية إنتاج الثروة الداجنة في الاستمرار في الإنتاج داخل الأسواق المصرية دون انسحابه مع وضع حدود لعملية استيراد الدواجن المجمدة من خارج الدولة المصرية.

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