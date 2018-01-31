“التموين” ترد على خبر رفع أسعار السكر المدعم

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تابع موقع مصر 365 انتشار بعض الأخبار خلال الفترة الأخيرة بشأن إقبال “وزارة التموين والتجارة الداخلية” في الدولة المصرية على رفع “أسعار السكر” داخل منظومة الدعم السلعي، مما أدى إلى إثارة الغضب بين جموع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم السلعي وأعلنوا عن استياءه من قرار رفع أسعار سكر التموين، بسبب الأحوال المعيشية المرتفعة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى رئاسة مجلس الوزراء المصري أنه بناء على ما تم تداوله من أخبار أدت إلى استياء بين جموع المصريين بسبب انتشار أخبار عن ارتفاع أسعار سكر التموين، وبناء عليه قرر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التواصل مع “وزارة التموين والتجارة الداخلية” وأكد جميع المسؤولين في الوزارة أن هذه الأخبار التي يتم تداولها أخبار غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة، بعد قرار صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع سعر توريد طن “قصب السكر”.

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ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عزمها رفع أسعار سكر التموين، وأضافت أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأشارت الوزارة أنها لا تسعى مطلقا إلى رفع أسعار سكر التموين، وأن سعر السكر المدعوم تبلغ تسعة جنيهات ونصف، وأكدت على حرص الحكومة المصرية على توفير السكر من أجل تلبية احتياجات المواطنين وعدم وقوع أي أزمات في السلع الغذائية الأساسية وذلك من خلال المتابعة المستمرة لجميع الأسواق في الدولة المصرية.

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