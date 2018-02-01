“الجريدة الرسمية” تنشر قرار جمهوري لتخصيص أسهم لمصر لزيادة رأس مال “التنمية الإفريقي”

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تابع موقع مصر 365 ما قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الموافق الخميس الأول من شهر فبراير الجاري لعام 2018، حيث أعلنت الجريدة عن قرار صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي برقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة “بنك التنمية الإفريقي” رقم 2017/ 01 الصادر في تاريخ الحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2017، ليتم تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في الثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2016.

كما تضمن قرار رئيس الجمهورية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أن تكون “أداة اكتتاب” حكومة الدولة المصرية في الأسهم المخصصة للدولة المصرية في إطار الزيادتين العاديين السادسة والخامسة لرأس مال “بنك التنمية الإفريقي”، وقد أعلن مجلس النواب المصري عن موافقته على هذا القرار في الجلسة التي تم عقدها خلال يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر لعام 2017.

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