“مصر” تحتل المركز الثالث في تصدير البرتقال إلى الصين

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تابع موقع مصر 365 تصدر جمهورية مصر العربية المركز الثالث في تصدير الحمضيات خصوصاً “البرتقال” إلى الصين، وذلك بعد زيادة حجم صادرات الدولة المصرية خلال السنوات السابقة القليلة.

وقد أعلنت الوكالة الصينية “شينخوا” أن جمهورية مصر العربية أصبحت مشهورة في الوقت الراهن بإنتاج البرتقال، وقد أصبحت ثالث أكبر مصدر للحمضيات إلى دولة الصين بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا.

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وقد نقلت الوكالة الصينية “شينخوا” عن رئيس جمعية تنمية وتحسين الصادرات البستانية هيا “محسن البلتاجي قوله “بدأنا صادرات الحمضيات على دولة الصين بحوالي ثلاثة وعشرين ألف طن لأول مرة في عام 2015، وازدادات إلى ستة وثلاثين ألف خلال عام 2016، وقد قفزته خلال الفترة الأخيرة إلى مائة وواحد ألف طن خلال عام 2017، وهو ما يعني زيادة ثلاثة أضعاف منذ بدأنا التصدير”.

وقد تم تأسيس “جمعية تنمية وتحسين الصادرات البستانية هيا” خلال عام 1996، وتكون مهمتها هي اختيار المزارع المعتمدة وكذلك العمل على ترتيب صادرات الحمضيات لعدد من مناطق دول العالم من بينها الدول الأوروبية والدول الأسيوية بالتعاون مع المسؤولين عن الزراعة في الخارج والداخل.

وصرح محسن البلتاجي إلى الوكالة الصينية “شينخوا” قائلاً “نحن نفحص المزارع ونختار الأفضل من بينها للتصدير إلى الصين، بالتعاون مع مسئولين من وزارة الزراعة الصينية التي تزورنا هنا لرؤية المزارع”.

وأعلن القنصل الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة “هانج بينج” أن صادرات مصر من البرتقال إلى الصين قد سجلت عشرين مليون دولار أمريكي في عام 2015، وقد ارتفعت إلى ثمانين مليون دولار خلال عام 2016، وأشار أن سوق الصين يعد سوق مفتوح وكبير وعالي التنافسية الاقتصادية، وأضاف أن واردات الدولة الصينية قد بلغت حوالي عشرة تريليونات دولار.

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