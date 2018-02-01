“السعودية” تصدر قرار بشأن تداول العملات الرقمية الإلكترونية

Advertisements

تابع موقوع مصر 365 إعلان موقع Business Insider البريطاني، حيث أن المملكة العربية السعودية تقوم بالمراقبة عن قرب لتداول العملات الرقمية المشفرة على الرغم من السماح بالعملات الرقمية في الأسواق المالية.

وأعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية “محمد القويز” قائلاً “من غير المرجح فرض حظر على تداول العملات الرقمية المشفرة على عكس معظم الأسواق المالية الأخرى، أن الهيئات التنظيمية والمسؤولين في بلادنا يولونا اهتماماً بالغاً بها، أعتقد أننا سوف نخرج بقرار قريباً”.

Advertisements

أعلن محمد القويز قائلا “أن الترقب يعد هام جداًّ حيث أن مجال العملات الرقمية المشفرة مازال حديث عهد، وعلى المرء أن يدرس جيداً أي مجال جديد في طور التطور قبل اتخاذ قفزات مجازفة”.

أوضح محمد القويز بخصوص عمل الهيئات التنظيمية والشركات المالية في المملكة العربية السعودية حيث أعلن قائلاً “بدأت تصدر رخصة مؤقتة لتدخل مرحلة اختبار لأفكارها تعرف بالمرحلة التجريبية بعدها يتم الاتفاق على وضع لوائح تنظيمية أو إيجاد أخرى جديدة”.

وحذر الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية “البيتكوين” بسبب أن التعامل بهذه العملة الإلكترونية يتضمن مخاطرة تعد كبيرة جداًّ.

أقرا المزيد “مركز الجرائم الإلكترونية بلندن” يعلن ارتفاع عدد الجرائم المرتبطة “بالبيتكوين”