“نادي تركي” يشتري لاعب بعملة “البيتكوين”

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تابع موقع مصر 365 إعلان النادي التركي للهواة “هارونوستا سبور” عن تعاقده مع اللاعب “عمر فاروق كريجلو” بالعملة الرقمية الإلكترونية بيتكوين، وقد أعلن الموقع الإلكتروني “بيزنس إنسايدر” عن النادي التركي عن تعاقده مع اللاعب بعملة البيتكوين.

وقد أعلن موقع “بيزنس إنسايدر” أن “نادي هارونوستا سبور” قد قام بالتعاقد مع اللاعب “عمر فاروق كريجلو” نظير مبلغ 0,0524 بيتكوين أي ما يعادل خمسمائة وسبعة وأربعين دولار أمريكي، كما تم دفع مبلغ خمسمائة وأربعين دولار أمريكي كجزء من صفقة التعاقد مع اللاعب.

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يعد النادي التركي “هارونوستا سبور” هي الخطوة الأولى من نوعها بين جميع دول العالم على مستوى استخدام عملة البيتكوين في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

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