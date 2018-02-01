“عابدين” يعلن العاصمة الإدارية الجديدة ستدر العديد من الأرباح لمصر في المستقبل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس العاصمة الإدارية الجديدة اللواء “أحمد زكي عابدين” حيث أكد أنه قد تلقى عروض يومية من العديد من الجهات وكذلك الكيانات الكبيرة من أجل الاستثمار في المشروعات وكذلك الإنشاءات التي يتم إقامتها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد اللواء “أحمد زكي عابدين” أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تعود بالعديد من الأرباح الضخمة على الدولة المصرية في المستقبل، وأضاف عابدين أنه قد تم عقد جلسة مغلقة خلال فعاليات “مؤتمر سي آي كابيتال الثاني للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط”، أشار أن الجلسة المغلقة قد تمت بمشاركة خمسة وسبعين مؤسسة دولية تقوم على إدارة الأصول المالية التي تبلغ نحو عشرة تريليونات دولار أمريكي.

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وقد ساهم في المشروع من أجل المساهمة في تأهيل العديد من العاملين في مجالات العقارات والإنشاءات مما سوف ينعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الهيئات المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كبير.

كما أوضح اللواء “أحمد زكي عابدين” أمام جميع المسؤولين في المؤسسات الدولية إن الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المراحل القادمة من المشروعات المستقبلية التي من المقرر أن تقام في العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد على أن جمهورية مصر العربية قد استعادة من جديد ثقة جميع المستثمرين الدوليين والإقليميين في الاقتصاد المصري وكذلك لأوضاع الدولة المصرية.

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