“التجارة الداخلية” تعلن بشرى سارة للمواطنين صباح الجمعة بخصوص أسعار الدواجن

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تابع موقع مصر 365 تأكيد العميد “إيهاب الليثي” رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والتي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة قد قامت بطرح كمية كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة من دولة البرازيل حيث وصل سعر كيلو الدجاج إلى سبعة عشر جنيه مصري بدلاً من تسعة وعشرين جنيه مصري مما يعني أن أسعار الدواجن قد انخفضت بما يقارب من اثنى عشر جنيه مصري للكيلو الواحد من الدواجن المجمدة.

وأوضح العميد إيهاب الليثي أن تخفيضات أسعار الدواجن قد بلغت إلى ثلاثين في المئة بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس الشركة القابضة الدكتور “علاء فهمي” خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، شدد على أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” قد قامت بطرح كميات ضخمة من الدواجن المجمدة المستوردة من دولة البرازيل في فروع المجمعات التعاونية والاستهلاكية والتي تضمن الجمعيات التالية جمعيات الأهرام التعاونية، وجمعيات النيل وجمعيات الإسكندرية بالإضافة إلى توفير الدواجن المجمدة في فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة.

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وأوضحت العديد من المصادر الرسمية أنه من المتوقع أن تشهد المجمعات التعاونية والاستهلاكية إقبال كبير من قبل المواطنين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد هبوط أسعار الدواجن المستوردة المجمدة بالإضافة إلى تأكيد الجهات الحكومية على أن الدواجن المجمدة التي يتم طرحها صالحة للاستهلاك الآدمي ولا يوجد بها أي مشكلة.

وأكد العميد إيهاب الليثي أن الهدف من طرح هذه الكميات الضخمة من الدواجن المجمدة المستوردة من دولة البرازيل في جميع الجمعيات التعاونية والاستهلاكية هو تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قبل المواطنين لانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار الدواجن المستوردة المجمدة في الدولة المصرية حيث أنها قد انخفضت على مدار الأيام السابقة حيث أصبح سعر كيلو الدجاج المجمد المستورد تسعة وعشرين جنيه مصري بدلاً من واحد وثلاثين جنيه مصري.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن انخفاض أسعار الدواجن المستوردة للمرة الثانية حيث أعلنت أن سعر كيلو الدواجن المجمدة المستوردة قد بلغ سبعة عشر جنيه مصري للكيلو الواحد بدلا ً من تسعة وعشرين جنيه.

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