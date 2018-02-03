“أسعار المنتجين بمنطقة اليورو” ترتفع دون توقعات خبراء الاقتصاد خلال ديسمبر

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تابع موقع مصر 365 صدور بيانات عن “مكتب الإحصاءات” التابع إلى الاتحاد الأوروبي مساء أمس الموافق يوم الجمعة يعلن أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو الأوروبية زادت بنسب أقل من المتوقعة في شهر ديسمبر بسبب بطء حاد في ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن أسعار التسليم في المصانع الأوروبية قد زادت بنسبة مئوية تصل إلى 0,2% فقط على أساس شهري خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 إذا ما تم مقارنتها بأسعار التسليم في المصنع عن شهر نوفمبر السابق من عام 2017 بنسبة 0,6%.

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وأعلن خبراء اقتصاد في استطلاع آرائهم من خلال وكالة الأنباء العالمية “رويترز” حيث أعلنوا عن توقعهم بارتفاع الأسعار بنسبة مئوية تصل إلى 0,3% على أساس شهري بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة خلال شهر ديسمبر لعام 2017 بزيادة تصل نسبتها إلى 2,3%.

وتنعكس أسعار الإنتاج على أسعار الاستهلاك ما لم تقوم شركات البيع بالتجزئة وكذلك الشركات الوسيطة من تخفيف آثارها، وهي أحد العوامل التي تعد هامة ومؤثرة على التضخم الاقتصادي الأساسي الذي يرغب “البنك المركزي الأوروبي” في أن يبقيه على نسبة 2%.

وقد تباطأ تضخم أسعار الاستهلاك إلى نسبة 1,3% على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري من 1,4% خلال ديسمبر السابق لعام 2017، وبنسبة 1,5% خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017 لأسباب عديد وعلى رأسها البطء الحاد في ارتفاع أسعار الطاقة.

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