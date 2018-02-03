“اليورو” يقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع سعر اليورو الى ما فوق 1,25 دولار أمريكي خلال التعاملات اليوم ليستمر أدائه الأسبوعي الذي شهد أداء قوي مع ثبات اسعار الدولار الأمريكي على الرغم من زيادة العوائد على السندات الأمريكية في الوقت الذي تحسنت فيه الحالة الاقتصادية بمنطقة اليورو بشكل ملحوظ مع التوقعات الاقتصادية المعلنة عن توقعاتها بالعمل على تشديد السياسة النقدية إلى جانب زيادة جاذبية اليورو.

وارتفعت العوائد الاقتصادية على “السندات الأمريكية” الآجلة لمدة 10 سنوات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات مضت مع توقعات بتحسن في حالة التضخم الاقتصادي بسبب النمو إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، حيث اتجهت البنوك المركزية في منطقة اليورو إلى الميل لتشديد سياساتها النقدية.

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وعلى الرغم من ارتفاع العوائد والذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في اسعار الدولار الأمريكي ويقوده إلى الصعود ولكن هذه الأمر لم يحدث إلى الوقت الراهن، وأوضح مسح اقتصادي قد تم نشر نتائجه مساء يوم الخميس الماضي حيث أعلن أن “الصناعات التحويلية” بمنطقة دول الاتحاد الأوروبي قد واصلت تحسن أدائها خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2017 مما أدى إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية بأن يكون “البنك المركزي الأوروبي” يمضي قدماً في مساره الهادف إلى تطبيع سياساته النقدية والمالية.

كما تم تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو دون أن يتم تغيير يذكر في مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1,2505 دولار، وهو مستوى قريب من الأعلى على مدار 3 سنوات الذي تم تسجيله خلال وقت سابق من الأسبوع حينما سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو 1,2538 دولار أمريكي وقد زادت العملة الأوروبية بقيمة 0,6%.

ولم يسجل الدولار الأمريكي في مقابل تعاملاته أمام “سلة العملات” أي تغيير في أدائه خلال الفترة السابقة في الوقت الذي يترقب فيه الجميع أسواق بيانات الوظائف في جميع القطاعات الغير زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان من المنتظر أن يتم النشر عن نتائجها أمس الجمعة.

وقد عزز الدولار الأمريكي مكاسبه التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة مقابل “العملة اليابانية” وهذا ما أدى إلى ابتعاد الدولار الأمريكي عن أدنى مستوى له منذ 4 أشهر حيث سجل قبل أسبوع عندما سجل 108,28 ين ياباني، وقد ارتفع الدولار الأمريكي 0,4% خلال تعاملات الجمعة إلى 109,32 ين ياباني.

وارتفع “اليوان الصيني” مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع إلى 6,2773 ليسجل أعلى مستوى له خلال عامين ونصف، أما اليوان الصيني قد ارتفع بنسبة 0,8% خلال هذا الأسبوع.

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