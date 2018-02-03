“العقارات” تتصدر القطاعات المتداول بسوق المال المصري خلال يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 تصدر “قطاع العقارات” قائمة تداولات سوق المال المصري من حيث قيمة التداول خلال التعاملات المالية لشهر يناير السابق لعام 2018، حيث سجل قطاع العقارات 1537 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 4525,7 مليون جنيه مصري، واحتل قطاع الخدمات المالية المركز الثاني للقطاعات الأكثر نشاطاً خلال تعاملات البورصة المالية بحجم تداول يصل إلى 1284,2 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 3810,3 مليون جنيه مصري.

وجاء في المركز الثالث للقطاعات الأكثر نشاطاً في سوق المال المصرية خلال شهر يناير السابق لعام 2018 “قطاع الاتصالات” بقيمة تداول تصل إلى 848,9 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 1690,4 مليون جنيه، واحتل المركز الرابع في البورصة المصرية “قطاع الترفيه والسياحة” بتداول 479,5 مليون ورقة أي ما يعادل قيمة مالية 1114 مليون جنيه، واحتل المركز الخامس “قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات” بقيمة تداول في البورصة 243,9 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 1769,3 مليون جنيه مصري.

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أما “قطاع الأغذية والمشروبات” فقد احتلت المركز السادس خلال تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يناير السابق لعام 2018 بحجم تداول حيث سجل 205,8 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 1211,4 مليون جنيه مصري، أما المركز السابع فقد احتله “قطاع المنتجات المنزلية والشخصية” بحجم تداول سجل 193,2 مليون ورقة بقيمة 1549,9 مليون جنيه مصري.

واحتل المركز الثامن “قطاع التشييد ومواد البناء” بحجم تداول 138,8 مليون ورقة بقيمة المالية تصل إلى 602,8 مليون جنيه مصري، واحتل المركز التاسع “قطاع الرعاية الصحية والأدوية” بحجم تداول سجل 117,3 مليون ورقة بقيمة 861,2 مليون جنيه مصري، أما المركز العاشر فقد سجله “قطاع الكيماويات” بتداول 79,1 مليون ورقة بقيمة مالية تصل إلى 1484,8 مليون جنيه مصري.

واحتل المركزين الأخيرين القطاعات التالية “قطاع الموارد الأساسية، وقطاع البنوك”، وسجل قطاع الموارد الأساسية قيمة تداول 78,6 مليون ورقة بقيمة 1343,7 مليون جنيه مصري، أما قطاع البنوك فقد سجل حجم تداول 65,8 مليون ورقة بقيمة مالية 2744 مليون جنيه مصري.

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