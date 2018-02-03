“المركزي” يطرح أذون خزانة غداً بقيمة 15 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري عن قيامه غداً الموافق يوم الأحد الرابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بالنيابة عن “وزارة المالية المصرية” تطرح “أذون خزانة” بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة عشر مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة لأجل واحد وتسعين يوماً، بقيمة سبعة مليارات جنيه مصري، وأذون لأجل مائتين وثلاثة وسبعين يوماً بقيمة إجمالية ثمانية مليارات جنيه مصري.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل قيمة عجز موازنة الدولة المصرية في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018 إلى ثلاثمائة وسبعين مليار جنيه مصري، وقد تم تمويله هذا العجز عن طريق قيام “البنك المركزي المصري” بطرح سندات الخزانة وأذون الخزانة وكذلك أدوات الدين الحكومي بالنيابة عن “وزارة المالية المصرية” إلى جانب طلب المساعدات المالية والاقتصادية والمنح الدولية من الدول العربية إلى جانب القروض الدولية.

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