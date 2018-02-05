بالفيديو “الرقابة على الأغذية” تعلن الدواجن المجمدة المطروحة بالأسواق صالحة وآمنة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها المشرف على الإدارة المركزي للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة والسكان الدكتورة مايسة حمزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح أون” الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “أون لايف” حيث أكدت على أن الدواجن البرازيلية المستوردة المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق المصرية بسعر 15 جنيه للكيلو صالحة للاستهلاك الآدمي، وصلاحيتها سارية بحسب المعروض منها بالأسواق والمحال التجارية.

وأشارت الدكتورة “مايسة حمزة” على أنه لم يتم ضبط أي دواجن منتهية الصلاحية حتى الوقت الراهن، وأوضحت أن جميع الدواجن المستوردة التي دخلت إلى مصر تم فحصها جيداً من خلال ثلاث جهات رقابة وهم هي وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وأشارت الدكتور مايسة حمزة أنها تريد أن تبعث الطمأنينة إلى جموع المستهلكين في الدولة المصرية حيث أوضحت أن الأغذية المستوردة بصفة عامة في أي نوع من أنواع الأغذية المستوردة يكون خاضع إلى رقابة مشددة عند دخوله إلى الأسواق المصرية عن طريق لجان متخصصة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولجان من وزارة الصحة والسكان، ولجان من الطب البيطري أو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حسب نوع الغذاء الوارد إلى الدولة المصرية.

أوضحت الدكتور مايسة حمزة أن الدواجن المستوردة المجمدة لا يتم السماح لها بالدخول إلى الأسواق المصرية إلا بعد أن تفحص في البداية فحص ظاهري من أجل التأكد من مستندات شحنة الدواجن المجمدة المستوردة من خلال الأوراق الخاصة بتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ وأنه سليمة، والتأكد من التغليف والتجميد صحيح إلى جانب التأكد من صلاحيتها من حيث الرائحة وعدم تغيير الخواص الطبيعية من لون ورائحة وغير ذلك بعد هذا يتم سحب ثلاثة عينات لكل من الجهات الرقابة الثلاثة.

أشارت مايسة حمزة بعد إعلان اللجان الثلاثة للثلاثة جهات المتخصصة في الرقابة على الأغذية المستوردة عن صلاحية هذه المواد الغذائية يتم الإفراج النهائي ليتم تداولها داخل الأسواق المصرية، وأوضحت إلى أن يتم الإفراج عن شحنات الدواجن المجمدة يتم الاحتفاظ بها في ثلاجات تم الإشراف عليها قبل أن يتم دخول الشحنات إلى الأسواق المصرية.

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة أن دور الرقابة الداخلية على الأسواق المصرية ينحصر في الرقابة على تاريخ صلاحية الدواجن المجمدة المستوردة إلى جانب الرقابة على حالة التجميد السليمة، وعلى المواطن أن يقوم بشراء الدواجن المجمدة في المحلات التي يتم فيها عرض الدواجن في ثلاجات مخصصة للأغذية المجمدة.

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