“البيت الأبيض” يعلن الاقتصاد الأمريكي قوي بعد انهيار “بورصة وول ستريت”

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تابع موقع مصر 365 تعليق “البيت الأبيض” الأمريكي على حالة الهبوط الحاد التي سادت على جلسات التداولات المالية في “بورصة وول ستريت” مساء أمس الموافق الاثنين الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وأكد “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي أنه يركز على الأساسيات الاقتصادية البعيدة المدة، وأكد قائلاً “الاقتصاد الأمريكي مازال قوياً للغاية”.

وأعلنت سارا ساندرز المتحدث باسم الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية قائلة ” تركيز دونالد ترامب حاليا ينصبّ على الأساسيات الاقتصادية بعيدة المدى التي ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادي وتدني معدل البطالة إلى مستوى تاريخي وارتفاع رواتب العمال الأمريكيين”.

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سيطرت حالة من الفزع والهلع على المتداولين في “بورصة وول ستريت” بعد تراجع أداء الأسهم الأمريكية من خلال التعاملات المتقلبة التي حدث مساء أمس وهي تعد أكبر هبوط في التعاملات المالية من حيث عدد النقاط منذ سنة 2011 تبعاً للتقارير الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شددت سارا ساندرز على أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قوي، وإن الإدارة الأمريكية تركز على السياسات الاقتصادية التي تعد بعيدة المدى.

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