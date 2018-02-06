“إي فاينانس” تعلن توزيع 2 مليون من كارت الفلاح الذكي كمرحلة أولى بالبنك الزراعي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مدير خدمات الكروت في شركة إي فاينانس “محمود كامل” عن توزيع اثنين مليون من “كارت الفلاح الذكي” من خلال فروع “البنك الزراعي المصري” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يعتبر “الكارت الذكي للفلاح” بمثابة محاولة الحكومة المصرية ترشيد الدعم بالإضافة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين بالإضافة على سعي الحكومة المصرية من السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وتهدف المرحلة الأولى من توزيع الكارت الذكي للفلاح إلى تحديد حيازات الأراضي الزراعية إلكترونيا بالإضافة على تحديد المساحات المزرعة لكل محصول من المحاصيل الزراعية.

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ومن المقرر أن يتم ربط “كارت الفلاح الذكي” بمنظومة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من أجل السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على كل فلاح أو مزارع مصر من الحصول على الكارت الذكي للفلاح.

وأعلن مصدر مسؤول في البنك الزراعي المصري أن الكارت الذكي للفلاح سوف يتم تفعيله خلال الربع الأول من العام القادم 2018، كما أوضح مدير خدمات الكروت في شركة إي فاينانس أن البنك الزراعي سوف يبدأ في تفعيل صرف رواتب المواطنين إلكترونيا في القريب العاجل على مستوى ألف ومائتين وعشرة فروع من فروع البنك الزراعي المصري.

أشار “محمود كامل” أن عدد الموظفين في البنك الزراعي المصري الذي يقومون بصرف رواتبهم إلكتروني يتراوح بين أربعة ونصف مليون على خمسة مليون موظف، وأضاف إن “البنك الأهلي المصري، بنك مصر يستحوذان على النسبة الأكبر على مستوى الجهاز المصرفي المصري”.

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