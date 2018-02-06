خسائر فادحة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 تراجع مؤشرات سوق المال المصري في نهاية جلسة التعاملات المالية اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للمنطقة الحمراء مع خسارة رأس المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بقيمة خمسة عشر مليار جنيه، وقد تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 841,207 مليار جنيه مصري، بدعم من مبيعات المستثمرين المصريين، مما أدى الى حالة من الهلع التي سيطرت على المستثمرين بعد انهيار معظم البورصات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقد تراجع أداء المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري “EGX 30″ بنسبة مئوية تصل إلى 1,63%، وأغلق تعاملاته المالية عند مستوى 14718 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط EGX 70 بنسبة مئوية تصل إلى 2,44% حيث تراجعت عند مستوى 838,6 نقطة، كما هبط مؤشر الأوزان في البورصة المصرية ” EGX 50 EWI” لأنشط خمسين شركة مقيدة في البورصة المصرية من ناحية قيمة التداول بنسبة مئوية تصل على 2,37% حيث سجل في ختام تعاملات اليوم 2597 نقطة.

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كما تراجع أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً في البورصة المصرية بنسبة مئوية تقدر بحوالي 1,99% لتسجل 2010 نقطة، وقد هبط أداء جميع البورصات الرئيسية في العالم حيث تراجع أداء بورصة طوكيو، وبورصة هونج كونج، وبورصة وول ستريت.

وعلق البيت الأبيض على تراجع أداء مؤشرات بورصة وول ستريت اليوم بعد أن سادت حالة من الفزع والرعب على جميع المتداولين في بورصة وول ستريت بعد أن خسرت البورصة خلال مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4,60 في المئة من قيمة التعاملات الختامية مساء أمس الموافق يوم الإثنين، حيث أعلن البيت الأبيض “إن الاقتصاد الأمريكي مازال قوياً”.

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