“طارق عامر” يعلن عن إمكانية خفض أسعار الفائدة قريباً

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تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” عن اعتزام البنك في البدء بتخفيف السياسة النقدية بمجرد التأكد من كبح معدلات التضخم الاقتصادي في الأسعار، وجاء هذه تصريحاته على هامش مشاركته محافظ البنك المركزي في فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا”.

وأوضح طارق عامر قائلاً “نريد أن نتأكد من السيطرة على التضخم الاقتصادي قبل أن نتحرك”، وقد قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى سبعة في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر من عام 2016، من أجل العمل على السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي التي تفاقمت بشكل كبير بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود.

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ويجدر هنا الإشارة أن معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد شهد تراجع كبير وملحوظ منذ شهر نوفمبر السابق من عام 2017، وهو ما شجع العديد من المحللين الاقتصاديين من الإعلان عن توقعاتهم التي أعلنت عن احتمالية قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن تحذيره في التقرير الأخير عن المراجعة الثانية لاقتصاد الدولة المصرية من التخفيف المبكر في “السياسية النقدية” على الرغم من إشادة صندوق النقد الدولي بما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ويستمر كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري في اكتتاب في الشهادات بفائدة ثابتة و مرتفعة بنسب تتراوح ما بين ستة عشر على عشرين في المئة، كما أن البنوك المصرية الأخرى تقوم على تقديم أوعية ادخارية بأسعار قريبة من هذه المستوى ولكن العوائد متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن عن من قبل البنك المركزي المصري.

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