“البيتكوين” تتعافي من جديد في آخر 24 ساعة بنسبة 25%

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع سعر العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” بنسبة مئوية تصل إلى 25% خلال آخر أربعة وعشرين ساعة ليعود فوق مستوى ثمانية آلاف دولار، وذلك بعد أن خسرت البيتكوين قيمة أربعين في المئة من قيمتها منذ بداية شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وأعلنت منصة تداول العملات الرقمية الإلكترونية “كوين ماركت كاب” تسجيل سعر “البيتكوين” خلال تعاملات اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر فبراير لعام 2018 إلى 8158 دولار أمريكي بعد أن زادت قيمتها إلى 1713 دولار أمريكي خلال أخر أربعة وعشرين ساعة.

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وقد تزامنت الخسائر التي منيت بها العملة الإلكترونية “بيتكوين” خلال الأيام الأخيرة بعد موجودة حادة من الهبوط والتي ضربت معظم أسواق الأسهم العالمية قبل أن تعود معظم البورصات على التعافي من جديد في جلسات تداول اليوم.

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