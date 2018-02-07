“قطاع الأعمال” يعلن تغيير نشاط الشركات بديل عن إغلاقها بسبب تراجع الأداء

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير قطاع الأعمال العام “خالد بدوي” حيث أعلن أن تغيير نشاط الشركات يعد أحد طرق التي تشرع الوزارة في تطبيقها من أجل مواجهة تراجع أداء الشركات المصرية والذي يعد حل بديل عن إغلاق الشركات.

جاء هذه التصريحات أثناء عقد مؤتمر صحفي لوزير قطاع الأعمال العام للبحث عن مواجهة تراجع أداء الشركات المصرية وقد تم عرض مجموعة من البدائل الأخرى مثل التغيير الإداري للشركات أو إعادة الهيكلة ولكن لا يمكن تحديدها خلال الوقت الراهن تبعا لموقف كل شركة، وخصوصا أن الدولة المصرية لديها أصول مالية يجب أن يتم استغلالها بأمثل طريقة.

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أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك بعض من الشركات المصري التي تعمل في قطاع مما يمكنها من تحقيق أرباح مناسبة وشركات أخرى لم تنجح في قطاعاتها سواء بسبب القطاع نفسه أو بسبب سواء من إدارة الشركة نفسه ومن هذه الشركات العاملة في قطاع الأدوية وشركات الاسمنت وهذا بسبب سوء إدارة الشركات.

وأوضح خالد بدوي أن قطاع صناعة السيارات أصبح عليه العديد من الضغوط الكبيرة خلال الفترة السابقة أدى إلى تراجع في أدائه بقيمة سبعين في المئة وهو ما أدى على تأثير سلبي على أداء الشركات التابعة لقطاع صناعة السيارات.

وأعلن خالد بدوي قائلاً “النصر للسيارات آخر موديل 28، وانت حاليا تنافس مَنْ في ظل التطور الكبير، فإما أن توقف الاستيراد أو تصرف أموالا طائلة وهذا مُكلف جدا، ولابد للنظر لبدائل أخرى”.

وأشار خالد بدوي أن الشركات التي تعاني من تراجع في أدائها لابد من العمل على إيجاد حلول جذرية إلى جانب إعادة النظر بالكامل في أداء تلك الشركات، وأوضح أن هناك مورث فكري في قطاع السيارات حيث أن شركات كبرى عظيمة وصرح صناعي ولكن كان هذه قبل خمسين سنة مضت، وأوضح أن الأزمة الحالية ليست شعارات لكن من الطبيعي أن تعاني الشركات من الصعود والهبوط في أدائها.

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