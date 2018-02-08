بشرى سارة للشباب المبتكر “قروض بدون فوائد” من البنك المركزي

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمهورية مصر العربية حيث أعلن عن سعادته ورضاء على القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” والذي أمر فيه المحافظ بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم الابتكار والاختراعات، وطالب الرئيس بضرورة أن يتم تخصيص مبلغ للشباب المصري المبتكر يكون على شكل قروض بدون فائدة لهذه الفئة من الشباب.

وجاء تصريحات الرئيس خلال افتتاحه المرحلة الأولى من “مشروع الصوب الزراعية” القائم في قاعدة محمد نجيب بمحافظة مرسى مطروح، وقد علق الرئيس المصري على قرار البنك المركزي المصري قائلاً “عايزين لو لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زي كدة يشتغل، ويأخذ تمويل بدون فائدة من البنك المركزي المصري ويشتغل مشروعة ما دام شاطر ومجتهد، عايزين نقول للمجتهد إحنا شايفينك، والكلام ده لكل المجتهدين مش في مشروعات الصوب الزراعية فقط، ولكن لكل الحرف التي تراجعت في مصر بشكل أو آخر، وازاي نقدر نعمل دفعة ليهم تاني، ونشجعهم، ونقول لهم تعالوا وعلموا الناس معاكم”.

Advertisements

وقد طالب الرئيس المصري من المسؤولية في الحكومة المصرية بضرورة العمل على تمويل مشروعات الشباب المصري المبتكر دون أي فائدة كنوع من أنواع التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة ليس فقط المشروعات الزراعية أو بعض الحرف المشهورة بل في جميع الأنشطة والعناصر.

وأكد الرئيس المصري بأن محمد سلطان محافظ الإسكندرية سوف يكون المسؤول الأول أمامه فيما يتعلق بالعمل على تمويل والمساهمة في مشروع بشائر الخير الثاني والثالث، وطالب من محافظ الإسكندرية البحث عن التمويل من قبل رجال الأعمال، وطلاب الجامعات والمدارس.

أقرا المزيد “المركزي” يدرس إطلاق صندوق لدعم الاختراعات والابتكارات بقيمة مليار جنيه