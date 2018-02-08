“خبراء” تقنية البلوك تشين والبيتكوين مستقبل العمليات الاقتصادية القادمة

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يقدم موقع مصر 365 تعريف عبارة “بلوك تشين Block chain” والذي يعد مصطلح علمي يتم إطلاقه على إنتاج الكتل المتتالية في العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” التي يتم تعدينها عن طريق تسلسلية، ويعد البلوك تشين بمثابة السجل الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بجميع الحركات المالية وكذلك حركة المصاريف والأصول المالية وكل ما يتعلق بعملة البيتكوين، وأو يعد البلوك تشين هو سجل المحاسبة العامة في القطاع المالي يتم من خلاله الكشف عن استخدامات العملة الرقمية الافتراضية مثل القطاع اللوجستي من خلال متابعة توصيل البضائع المستخدم فيها العملة الرقمية الإلكترونية وتتبع سيرها، وكذلك تتبع تقنية المعلومات في أجهزة الإنترنت للعملة الافتراضية.

وتعد بلوك تشين هي بمثابة قاعدة بيانات من أجل العمل على تتبع حركة تعدين البيتكوين على الإنترنت لحساب ما يجري من عمليات سك العملة الافتراضية لدى كل مستخدم للعملة، على أن يتم توثيق عملية تعدين وكذلك استخدام البيتكوين في قاعدة بيانات على هيئة سلسلة من عمليات توثيق البلوك أو الكتل التي يتم استخراجها لدى كل الأطراف في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يستحيل عملية تزوير تلك الكتل أو إضافة أخرى غير حقيقة على السجل العام للبلوك تشين، دون أن يتم الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المعنية على مواقع الإنترنت.

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وقد أعلن عضو مجلس إدارة سوق المال المصري إيهاب سعيد أن العملات الرقمية الإلكترونية مثل البيتكوين وما يوازيها من عملات تقوم على نظام البوك تشين، وأضاف أن هناك آراء لخبراء الاقتصاد الذين قد أعلنوا عن عملية ربط البيتكوين بالمضاربات المالية في البورصات فقط يعد خطأ كبير.

أوضح إيهاب سعيد أن البيتكوين يتم استخدامها في المعاملات التجارية، كما أن هناك العديد من الدول التي تعترف بها مثل الدولة الألمانية والدولة التركية، وأوضح أن عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الإفتراضي المشفرة تعد عملات المستقبل القريب ولن يجد أمامها العديد من المعوقات خلال عملية تنظيمها خلال الفترة القادمة، وأكد أن مستقبلات التعاملات المالية سوف يكون للبلوك تشين وكذلك العملات الرقمية الافتراضية.

يعمل البلوك تشين على نظام السجل الإلكتروني التي يتم من خلاله معالجة الصفقات وكذلك تدوينها مما يساعد جميع الأطراف على تتبع المعلومات عبر شبكة تعد آمنة لاستدعاء التحقيق من طرف ثالث، وقد بدأت العديد من البنوك بالعملة على تلك التقنية في التعاملات المالية التي تعتمد على تقنية البلوك تشين التي يتم اعتمادها في عملية البيتكوين.

وتعد تقنية البلوك تشين هي قاعدة بيانات يتم توزيعها من أجل تبسيط التعاملات المالية، وقد أعلن بنك أتش إس بي سي HSBC أن تقنية البلوك تشين قد عملت على تبسيط العمليات المالية، كما أعلن عن هذا بنك R3 القائم في سنغافورة والذي أكد أنه يعمل مع “سلطة تطوير المعلومات بسنغافورة” من أجل العمل على تطوير إجراءات كتب الاعتمادات المستندية والتي تعد من أكثر الوسائل التي يتم استخدامها من أجل العمل على تقليص المخاطر المالية بين الموردين والمستوردين بالإضافة إلى كونها وسيلة لعقد الصفقات التي تزيد قيمتها المالية عن تريليوني دولار، وتمثل “تقنية دفاتر الحسابات اللامركزية” التي يتم استخدامها في عملة البيتكوين حل من أجل العمل على التخلص من هذا الإجراء الروتيني الذي يتم استدعائه من أجل إنهاء جميع المستندات الورقية التي تستغرق وقت طويل.

ويجدر هنا الإشارة أنه في خلال عام 2008 قد تم ابتكار تقنية سلسلة الكتل التي تعد عبارة عن برنامج معلوماتي مشفر يتولى مهمة سجل موحد لجميع المعاملات على الشبكة حيث أن كل مجموعة من المعاملات المالية تكون مرتبطة بسلسلة معينة مما يمنح المشاركين في صورة شاملة عن كل ما يتم في المنظومة المالية بأكملها وسوف تصبح تقنية البلوك تشين بمثابة دفتر الأستاذ الذي يعد أحد السجلات المحاسبية الرئيسية.

وتم تصميم تقنية البلوك تشين على أنها برنامج للمعلومات التي تتم بطريقة تتصف باللامركزية يسمح بتبادل المعاملات بين المستخدمين دون الحاجة إلى تدخل من طرف ثالث أو مساعدة مثل البنوك أو أنظمة التداول المركزية على نهج نظام SWIFT الذي يتم استخدامه عالمياً على نطاق واسع.

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