زراعة البرلمان: انخفاض أسعار الخضروات بشكل كبير خلال الفترة القادمة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان عضو لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بالبرلمان المصري “السيد حسن” أن المشروع الذي قام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم بافتتاحه للصوب الزراعية التي تم إقامته على مساحة شاسعة تعد مائة ألف فدان زراعي، وهو ما يعد مشروع قومي هام جداَّ بالنسبة إلى الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، وأشار إلى أنه سوف يتم توصيل المياه المعالجة إلى الأراضي الزراعية للمشروع.

وأعلن النائب السيد حسن أن المشروع الزراعي سوف يقوم على توصيل كميات كبيرة جداًّ من المحاصيل الزراعية التي سوف يتم طرحها في الأسواق المصرية التجارية، وأضاف أنها سوف يحد وفرة كبيرة في الخضروات للعمل على توفير متطلبات الأسواق التجارية المصرية من المنتجات الزراعية للعمل على خفض أسعار المحاصيل الزراعية بشكل كبير جداًّ خلال الفترة القادمة.

Advertisements

أوضح النائب السيد حسن أنه سوف يتم استخدام المحاصيل الزراعية في التصدير إلى خارج الدولة المصرية من أجل العمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الحاصلات الزراعية، كما سوف يعمل على تشغيل عدد ضخم من العمالة المصرية.

أضاف النائب السيد حسن إلى أن مشروع الصوب الزراعية التي تم إقامته على مساحة ضخمة مثل المشروع الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه اليوم يعد مشروع ضخم يحتاج إلى فترة كبيرة جداًّ من الوقت من أجل إقامته، وقال “في بلاد بتاخد 15 سنة عشان تنشئ مثل هذا المشروع”، وأضاف أن الحاصلات الزراعية التي سوف يقوم المشروع الزراعي على إنتاجها سوف تكون خالية تماماً من المبيدات الحشرية، حيث أن هذه الصوب الزراعية يتم فيها استخدام أنظمة وأجهزة حديثة، كما أن هذه الصوب الزراعية تستهلك كميات ضئيلة جداًّ من المياه إذا ما تم مقارنتها مع الزراعات الطبيعية.

أقرا المزيد بشرى سارة للشباب المبتكر “قروض بدون فوائد” من البنك المركزي