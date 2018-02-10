تعرف على تفاصيل “أمان” بعد اقتراحها من قبل السيسي لتأمين عمال اليومية

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر عاملة في القطاع المصرفي المصري عن قيام محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” من عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري من أجل العمل على تدشين شهادة ادخارية جديدة تكون ذات تغطية تأمينية بعوائد دورية تسمى بشهادة أمان.

الهدف من تدشين شهادة أمان الجديدة العمل على توفير شبكة تأمين ضد الحوادث والوفيات لبعض شرائح المجتمع المصري مثل المرأة المعيلة إلى جانب العمالة اليومية والفلاحين أو أي مواطن في المجتمع المصري يفتقر إلى تقديم الحماية التأمينية له.

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وأعلنت بعض من المصادر الاقتصادية أن شهاد أمان سوف يتم توفيرها من خلال أربعة بنوك كبرى وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك القاهرة إلى جانب البنك الزراعي، وقد تم طرح شهادة أمان بناء على مقترح تقدم به رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية خلال افتتاحه لمشروع الصوب الزراعية في مدينة مرسى مطروح من أجل العمل على توفير آلية تأمين للعمالة اليومية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير “بسام راضي” عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات بتدشين نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة في القطاع الخاص بالدولة المصرية من الفئة العمرية ما بين ثمانية عشر عام إلى تسعة وخمسين عام بدون إجراء كشف طبي، على أن يتم تطبيق نظام التأمين الجديد في المستقبل القريب.

أشار السفير بسام راضي أنه من المقرر أن يشمل التأمين الجديد للعمالة اليومية على شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح ما بين خمسمائة إلى ألفين وخمسمائة جنيه مصري تم تسديد قيمة شهادة التأمين مرة واحدة وتستحق قيمة الشهادة المالية في حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة في حوادث بمقدار يتراوح ما بين خمسين إلى مائتين وخمسين ألف جنيه مصري.

وتتضمن أيضا شهادة التأمين صرف معاش شهري لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة سنوات بمقدار مالي يتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري، وقد أعلنت مصادر مصرفية أن شهادة أمان لأجل ثلاث سنوات سوف يتم تجديدها بصورة تلقائية، ويحق للعميل استرداد قيمة شهادة أمان بقيمتها بعد إصدارها بمدة محددة، ولكن تسقط هذه المزايا عن شهادة أمان المتمثلة في مبلغ التأمين.

وأعلن المصادر المصرفية أن العميل يحق له ان يستفيد من خدمات التأمين على شهادة أمان منذ وقت شرائها، أي أنه في حالة الموت أو الإصابة بعد شراء شهادة أمان مباشرة يستطيع العمل الحصول على التأمين سواء صاحب الشهادة في حالة الإصابة، ويستفيد منها ورثة المستفيد من الشهادة في حالة الوفاة.

أضافت المصادر المصرفية أن شهادة أمان ذات الخمسمائة جنيه مصري تستحق خمسين ألف جنيه تأمين على الحياة او الإصابة وتزيد قمة التأمين مع زيادة قيمة شهادة أمان، كما تتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على قيمة التأمين على حسب رغبة العميل أو الحصول على راتب شهري في حالة الإصابة أو في حالة الوفاة ليستفيد منها الورثة.

وأكدت المصادر المصرفية أن شهادة أمان تتمتع بمزايا تأمينية وعوائد دورية يستفيد منها المواطن المصري البسيط حيث أن الشهادة تعمل على توفير أغطية تأمينية ضد الوفاة أو في حالة الإصابة أو العجز أو الحوادث إلى جانب الحصول على الفوائد

وأعلن رئيس الشركة القابضة للتأمين “محمد يوسف” خلال قيام شركة مصر لتأمينات الحياة سوف تصدر الأسبوع الجاري العديد من منتجات التأمين التي سوف تغطي الفئات المهمة وكذلك الفئات محدودة الدخل وهذه الفئات تكون من الفلاحين والعمالة باليومية إلى جانب المرأة المعيلة على أن يكون المنتجات التأمينية عبارة عن شراء شهادة من أحد البنوك المصرية الأربعة سالفة الذكر التي تم التعاقد معها ليحصل العميل على نسبة عوائد جيدة وكذلك يتم التأمين على حياته.

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