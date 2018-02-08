“القوى العاملة البرلمانية” تتبنى مقترح “السيسي” لتأمين عمال اليومية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري “محمد وهب الله” عن تبني اللجنة لاقتراح رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” لمشروع قانون لتأمين العمالة اليومية، حيث أعلن العمالة اليومية ليس لديها حقوق صحية ولا مالية، وشدد الرئيس على ضرورة تأمين العمالة اليومية ليس فقط العمالة الزراعية لكن كل العمالة التي تعمل في جميع مشروعات الدولة بالأجر اليومي.

وأعلن محمد وهب الله أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري سوف تقوم على تبني قضية العمالة اليومية في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مناقشة “قانون العمل الجديد” وسوف يتم العمل على استكمال جميع المواد القانونية الناقصة بالقانون والعمل على إضافة مادة جديدة يكون الهدف منها حماية العامل اليومي في حقه في الحصول على الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

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وأعلن محمد وهب الله أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري سوف تناقش خلال جلساتها البرلمانية القادمة قضية العمالة اليومية على أن يتم وضع قضية العمالة اليومية على قائمة أولويات اللجنة ليتم إصدار تشريع قانون يضمن لهذه الفئة من عمال الدولة المصرية الحصول على تأمين صحي ورعاية اجتماعية مناسبة.

ويجدر هنا الإشارة أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد أعلن اليوم عن استنكاره على عدم قدرة الدولة المصرية في العمل على تأمين ملايين العاملين باليومي القائمين على تنفيذ المشروعات القومية بمصر في جميع المجالات الزراعية وكذلك الهندسية، وطلب الرئيس بضرورة النظر إلى هذه الفئة من العمالة المصرية.

وقد أعلن الرئيس المصري عن اقتراحه خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الزراعية التنموية اليوم الموافق يوم الخميس الثامن من شهر فبراير الجاري لعام 2018 على ضرورة أن تقوم شركات المقاولات التي تشرف على تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة المصرية بإضافة بنود في عقودها بشكل ملزم لتأمين حياة العمالة اليومية والعمل على توفير رعاية صحية مناسبة له بالتعاون مع البنوك المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي.

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