الجنيه المصري يرتفع هامشياً أمام اليورو والاسترليني و يستقر أمام الدولار

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تابع موقع مصر 365 استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية الدولار ، وارتفاعه هامشياً أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم.

وقد سجل سعر للدولار الأمريكي بمصرف أبوظبي الإسلامي 17.65 للشراء مقابل 17,75 جنيه .

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وجاء أقل سعر للدولار الأمريكي من قبل “البنك التجاري الدولي” حيث أعلن عن سعر البيع 17,66 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,56 جنيه مصري.

أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة فقد تراوح سعر الشراء اليوم في البنوك المصرية ما بين 20,84 جنيه مصري إلى 21,58 جنيه مصري، أما بالنسبة لسعر البيع فقد تراوح السعر ما بين 21,91 إلى 21,66 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر صرف الجنيه الإسترليني فقد سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر للشراء للجنيه الإسترليني فقد سجل سعر الشراء حوالي 24,20 جنيه مصري، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد سجل حوالي 24,74 جنيه مصري، أما بنك التعمير والإسكان فقد سجل أقل سعر صرف الجنيه الإسترليني فقد سجل سعر البيع 24,18 جنيه مصري أما بالنسبة إلى سعر الشراء فقد سجل 23,63 جنيه مصري.

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