“خبير اقتصادي” يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم بنسبة 2%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقعات الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري الدكتور “محمد فؤاد” الذي أعلن عن توقعه أن تقوم “لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري” تحت رئاسة طارق عامر بإصدار قرار بخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع خلال الاجتماع الدوري القادم المقرر عقده غداً الموافق الخميس الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وأشار الدكتور محمد فؤاد أنه يتوقع أن تصدر “لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري” قرار بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والقروض بنسبة مئوية تتراوح ما بين 1,5% إلى 2% بعد أن تم الإعلان عن تثبيت نسبة الفائدة عند مستوى 18,75% و19,75% خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017.

Advertisements

وأعلن الدكتور “محمد فؤاد” أن الأسباب الذي أدت إلى توقعه هذا بعد إعلان البيانات الصادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” والتي أكدت على تراجع معدلات التضخم الاقتصادي السنوية لجمهورية مصر العربية خلال شهر يناير السابق لعام 2018 بنسبة مئوية تصل إلى 17%، بعد أن سجلت نسبة مئوية تصل إلى 22,3% خلال شهر ديسمبر للعام السابق 2017.

وأضاف الدكتور “محمد فؤاد” أن من الأسباب التي أدت إلى توقعه بخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع هو تراجع أسعار “السلع الغذائية” في الأسواق المصرية المحلية، وهذا الأمر الذي أكد إلى عدم الجدوى في استمرار التقييد النقدي في ظل انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي ووصلها إلى معدلاتها الحالية من أجل تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور “محمد فؤاد” أن العمل على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة يتعارض بشكل كبير مع الفرص الاستثمارية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل داخل الدولة المصرية، وأشار أنه قد أعلن مسبقاً عن توقعه باستمرار تراجع معدلات التضخم الاقتصادي وهذا الأمر الذي قد يصل إلى نسبة مئوية تصل إلى خمسة عشر في المئة مع نهاية العام الحالي 2018.

وأكد الدكتور محمد فؤاد على ضرورة أن يستمر اقتصاد الدولة المصرية في مواجهة معدلات التضخم الاقتصادي إلى جانب عجز موازنة الدولة حتى يصل الاقتصاد المصري إلى النتيجة المرجوة من قبل الحكومة والتي تم الإعلان عنها من قبل مع نهاية العام الحالي كأهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على استقرار الاقتصاد المصري مع مراعاة الطبعة المتوسطة والمواطنين تحت خط الفقر والعمل على إدراج مزيد من برامج الحماية المجتمعية لهذا الطبقات المجتمعية، وأكد على دعمه الكامل المطلق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

أقرا المزيد “خبراء” يتوقعون قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة الخميس القادم