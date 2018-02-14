“المالية” تعلن عن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة المالية المصرية اليوم الموافق الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أن الدول المصرية قد قامت ببيع سندات دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 1,25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعوائد 5,58%، وكذلك قامت ببيع سندات دولية بقيمة مالية سجلت 1,25 مليار دولار لأجل عشرة سنوات بعوائد 6,59%، كما تم بيع سندات دولية بقيمة 1,5 مليار دولار لمدة ثلاثين عاماً بعوائد 7,9%.

وأعلن وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” عن طرح سندات مالية قائلاً “جاء رغم عدم استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بجمهورية مصر العربية وهذا يعد شيء مهم جداّ”.

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وتقوم الدول المصرية بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية في إطار سعيها إلى إنعاش الاقتصاد المصري، وقد شملت زيادة أسعار الطاقة والوقود على جانب تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، والعمل على إقرار قوانين جديدة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك العمل على تعديل بعض من القوانين مثل قانون ضريبة الدخل، والعمل على إقرار قوانين جديدة مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والحصول على موافقة على “قانون الإفلاس”.

ويجدر هنا الإشارة أن جمهورية مصر العربية خلال شهر يناير للعام السابق 2017 قد قامت ببيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي على ثلاث شرائح، وخلال شهر أبريل السابق قد قامت الحكومة المصرية بإعلان عن موافقتها على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وقد تم بيع سندات بقيمة مالية إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال شهر مايو للعام السابق 2017.

وقد ارتفع الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية بنسبة مئوية تصل إلى 34,45% مسجلاً 80,8 مليار دولار أمريكي خلال شهر سبتمبر من العام السابق 2017، وأعلنت وزارة المالية المصرية “إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية قد سجل 12 مليار دولار، بحصيلة طرح سوف يتم توجيهها إلى دعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي المصري”.

وقد ارتفعت قيمة احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية مسجلة 38,209 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير السابق لعام 2018 حيث سجلت أكبر زيادة في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ شهر يوليو 2017.

وقد أعلن وزير المالية المصري عن إجراء محادثات مع “البنوك الأوروبية” خلال الشهر الحالي من أجل العمل على طرح سندات دولية باليورو متوقعاً أن يكون الطرح الجديد ما بين مليار إلى مليار ونصف يورو خلال شهر أبريل القادم للعام الجاري 2018.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الدولة المصرية تستهدف نمو اقتصادي بمقدار 5,8% خلال السنة المالية الجديدة التي سوف تبدأ خلال شهر يوليو القادم لعام 2018.

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