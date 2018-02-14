“المالية” تعلن زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 61% خلال 6 أشهر

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع حصيلة جمهورية مصر العربية من الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 بنسبة مئوية سجلت 61% على أساس سنوي حيث سجلت قيمة مالية تصل إلى 248,8 مليار جنيه مصري بما يعادل 14,07 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن محمد معيط نائب وزير المالية المصري عن ارتفاع إيرادات الدولة المصرية من الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018 والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو القادم، حيث سجل ما يقارب من 248,8 مليار جنيه مصري بما يعادل 14,7 مليار دولار أمريكي، إذا ما تم مقارنته بحصيلة الدولة المصرية الضريبية خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة 106/ 2017 والتي سجلت حوالي 154,6 مليار جنيه مصري.

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وقد أعلن الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية المصري خلال شهر أكتوبر السابق من عام 2017 عن إيرادات الدولة المصرية من الضرائب التي ارتفعت بنسبة مئوية تقدر بحوالي 31,8% خلال السنة المالية السابقة 2016/ 2017 مسجلة 464,4 مليار جنيه مصري من قيمة 352,3 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2015/ 2016.

وقد بدأت جمهورية مصر العربية في فرض قيمة الضريبة المضافة بواقع ثلاثة عشر في المئة خلال شهر أغسطس من عام 2016، وقد إرتفعت ضريبة القيمة المضافة إلى نسبة أربعة عشر في المئة خلال شهر يوليو لعام 2017.

وقد أعلنت الدكتورة هالة السعيد “وزير التخطيط والتعاون الدولي” أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل نسبتها المئوية إلى 5,3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2017/ 2018.

وقد قامت جمهورية مصر العربية بطرح سندات دولية بقيمة مالية تصل إلى أربعة مليارات دولار أمريكي مساء أمس لأجل ثلاثة آجال على ثلاثة شرائح، وقد ارتفعت قيمة احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية مسجلاً 38,209 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير السابق مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ شهر يوليو السابق 2017.

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