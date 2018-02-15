“كارفور” تقدم عروض “الويك أند” ابتداء من 15 إلى 18 فبراير 2018

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تابع موقع مصر 365 العروض التي أعلن عنها مجموعة سوبر ماركت “كارفور” حيث تضمن العديد من العروض التجارية التسويقية والتي تسمى بعروض “الويك أند” والعروض على العديد من المنتجات منها الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والشاشات إلى جانب تقديم عروض على بعض المواد الغذائية واللحوم والمنظفات والعروض سارية من اليوم الموافق الخميس السادس عشر من شهر فبراير الجاري إلى يوم الثامن عشر الجاري.

ومن أهم العروض التي يقدمها سوبر ماركت “كارفور” عروض على الهواتف من فئة “هواوي” وكانت على الأنواع التالية ” gr5 2017، gr3 2017، mate 10 pro، mate 10، y3 4g2017″، وتضمن أيضا عرض على شاشات LED ماركة JVC، إلى جانب تقديم عروض على الغسالات الفوق أتوماتيك، والعديد من الأدوات المنزلية مثل المكواة، وكذلك الطاسات والحلل.

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يقدم سوبر ماركت كارفور عروض على الفراخ إلى جانب اللحوم بخصم عشرة أو عشرين جنيه في الكيلو الواحد إلى جانب تقديم عروض على البيض بسعر الكرتونة البيض الثلاثين بيضة بسعر 35,95، وعرض على نسكافية جولد 100 جرام بسعر 74,95 جنيه، وعرض على زيت عافية عباد 2,4 لتر بسعر 52,45 جنيه.

ومن ضمن العروض الترويجية لسوبر ماركت كارفور سجل تمزي وراك دجاج بسعر الكيلو 32,95 جنيه، وتوست ابيض 500 جرام بسعر 8,95 جنيه، وعرض عرض على المورتة بسعر الكيلو 19,95، وسعر كيلو اسكالوب البقري سعر الكيلو 134,95 جنيه.

وتضمن أيضا عروض كارفور العديد من العروض على الأسماك فقد سجل سعر الجمبري وسط مجمد سعر الكيلو 119,95 جنيه، وسعر سمك السردين المجمد الكيلو 19,95 جنيه، وسعر كيلو السمك البوري المجمد 39,95 جنيه، وسجل سعر بطاطس عرض الثلاثة كيلو بسعر 9.95، ومافن سعر الست قطع 19.95 جنيه، وسعر جبنة فيتا بالزيتون الأسود وجبنة فيتا بالشطة بسعر الكيلو 19,95 جنيه، وسعر المش للكيلو سعر 19,95 جنيه.

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