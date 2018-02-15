“خبراء الأرصاد” طقس غداً غير مستقر وأمطار تصل لحد السيول ببعض المناطق

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعهم بحالة الطقس المتوقعة لغداً الجمعة الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وحتى يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث أعلن الخبراء أن تسود البلاد حالة طقس غير مستقرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غداً الجمعة سوف تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق على محافظات الوجه البحري.

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وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سقوط الأمطار سوف يبلغ حد السيول على مناطق جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية على برودة الطقس غداً على السواحل الغربية، معتدل على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد وتمدد إلى مناطق شمال الصعيد.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية على أن تكون الأجواء دافئة خلال ساعات النهار على مناطق جنوب الصعيد بارد في الساعات الأولى من الليل شديد البرودة في أخره لتصل على حد الصقيع على مناطق وسط سيناء.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعهم أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على محافظات الوجه البحري والقاهرة وعلى مدن القناة والسواحل الشمالية للبلاد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى غداً على القاهرة 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، كما يتوقع أن تكون درجات حرارة المتوقعة على محافظة الإسكندرية العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية.

أما بالنسبة إلى حالة البحار غداً أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأبيض المتوسط سوف تكون معتدلة ويصل فيها ارتفاع الموج إلى مترين والرياح فوق سطح البحر تكون جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة أيضا ويصل ارتفاع الموج إلى مترين وحركة الرياح شمالية غربية.

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