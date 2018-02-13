“الأرصاد الجوية” تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” أن طقس اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 معتدل شمالاً حتى مناطق شمال الصعيد دافئ على مناطق جنوب الصعيد، على أن يكون الطقس خلال فترة الليل بارد وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين في الدولة المصرية وخصوصاً السائقين من الفترات الليل المتأخرة إلى الساعات الأولى من الصباح حيث تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية على مناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة وعلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها اليوم جاء فيه التالي “يستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة القاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال الصعيد على أن تكون الأمطار رعدية على بعض المناطق”.

وأضاف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية “عن نشاط الرياح الشمالية الغربية على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على مناطق الخليج السويس ومناطق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية”.

أما فيما يتعلق بحالة البحر الأبيض المتوسط فقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر تكون معتدلة إلى مضطربة في بعض الأحيان مع ارتفاع الأمواج لتصل إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فهي مضطربة مع ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة حرارة اليوم على أن تكون العظمى على محافظ القاهرة 19 والصغرى 14، ومحافظة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 14، ومحافظ شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 18، أما محافظة الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19، ومحافظة الأقصر العظمى 25 والصغرى 13، ومحافظة أسوان العظمى 26 والصغرى 14.

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