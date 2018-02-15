“البنك الأهلي” يقرر إيقاف الشهادات البلاتينية ويطرح شهادات جديدة بعوائد 17%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان البنك الأهلي المصري اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن وقف طرح “الشهادات البلاتينية” والتي تعطي عائد سنوي بنسبة مئوية تقدر بحوالي عشرين في المئة والصالحة لمدة عام ونصف، على أن يتم وقف الشهادة البلاتينية اعتباراً من اليوم، وقد حصد الشهادة رصيد مجمل يبلغ حوالي أربعمائة مليار جنيه مصري.

وأعلن البنك الأهلي المصري أن العملاء الحاصلين على الشهادات البلاتينية لهم الحق في التمتع بالعوائد حتى تاريخ مدة استحقاقها، وعقب انتهاء المدة يتم إضافة الشهادات البلاتينية إلى حساباتهم الشخصية في البنك الأهلي المصري.

Advertisements

كما أعلن البنك الأهلي المصري اليوم عن قرار جديد يتضمن خفض سعر العائد على الشهادات البلاتينية والتي تصل مدتها إلى ثلاثة سنوات على طلبات الشراء الجديدة والتي تسجل نسبة مئوية تصل إلى خمسة عشر في المئة بدلاً من قيمة ستة عشر في المئة منذ يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد أعلن البنك الأهلي المصري أن شهادات العملاء البلاتينية والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات سوف يتم تجديدها على حسب أسعار العوائد التي سوف تحديدها عن التحديد، وأوضح البنك الأهلي المصري عن عزمه طرح شهادات جديدة بعوائد سنوية تصل إلى سبعة عشر في المئة لمدة سنة واحدة وهي دورية ربع سنوية، وأوضح أنه سوف يبدأ طرح الشهادات الجديدة اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري لعام 2018.

وشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة مراجعة جميع الأوعية الإدخارية بالعملة المحلية المصرية “الجنيه” تبعاً للقرارات الجديدة الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري والتي تم عقدها اليوم الموافق يوم الخميس الخامس عشر من شهر فبراير الجاري والتي أعلنت عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة واحدة في المئة.

أقرا المزيد “المالية” تعلن عن بشرى سارة لجميع العاملين بالقطاع العام بزيادة مالية جديدة