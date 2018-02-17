للأسبوع الثاني على التوالي “الدولار” يواصل صعوده أمام الجنيه المصري

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تابع موقع مصر 365 مواصلة الدولار الأمريكي ارتفاعه في أسواق الصرافة اليوم أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال تعاملات الأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم انتهاء تعاملات الأسبوع المصرفي عند متوسط سعر صرف الدولار حيث سجل سعر الشراء 17,65 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 17,75 جنيه.

وقامت البنوك التالية “بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران، وبنك المشرق” بعرض أعلى سعر لصرف العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه حيث سجل سعر البيع 17,77 جنيه، أما سعر الشراء فقد سجل 17,67 جنيه.

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وقد استعادت العملة الأمريكية الدولار ما فقدته في تعاملات البنوك الحكومية المصرية خلال التعاملات المالية أول الأسبوع بواقع ثلاثة قروش ليصل سعر شراء الدولار الأمريكي في “البنك الأهلي المصري” والذي يعد من أكبر البنوك الحكومية المصرية حوالي 17,60 جنيه في مقابل سعر البيع 17,70 جنيه.

كما سجل سعر صرف الدولار في البنك الحكومي “بنك القاهرة” سعر البيع 17,75 جنيه، وسعر الشراء 17,65 جنيه، أما “بنك مصر” فقد استقر سعر صرف العملة الأميركية سعر البيع 17,58 جنيه، وسعر الشراء 17,68 جنيه.

وأعلن المصرفيون في السوق المصري أن تحرك سعر صرف العملة الأمريكية الدولار هبوطاً وصعوداً مرتبط مع رؤية البنوك ومدى احتياجهم إلى النقد الأجنبي، وأضاف المصرفيون أنه من الملاحظ داخل أسواق الصرافة المصرية زيادة طلب المستوردين على شراء عملة الدولار خلال الفترة السابقة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة تداول الأوراق المالية “محمد عادل” أنه على الرغم من الزيادات التي تم إدراجها خلال الفترة الحالية على سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع طلب المستوردين عليه، ولكن المؤشرات الاقتصادية ترجع إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى أمام الجنيه المصري بسبب التدفقات المالية القادمة وعلى رأسها عودة “السياحة الروسية” في عشرين من شهر فبراير الجاري.

وأعلن “محمد عادل” ان تحويلات المصريين العاملين والمقيمين في الخارج قد بلغت رقم قياسي، بالإضافة إلى بيع السندات الدولية التي قامت بطرحها وزارة المالية مما سوف يعمل على زيادة معدلات النقد الأجنبي في البنوك المصرية.

وقد قامت وزارة المالية المصرية بطرح سندات دولية بقيمة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار أمريكي خلال يوم الثلاثاء السابق بثلاثة آجال تبعاً للتصريحات الرسمية.

وقد تزامن طرح السندات الدولية مع زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة مئوية تصل إلى 19,2% لتصل إلى 29,1 مليار دولار أمريكي منذ تحرير سعر الصرف العملة المصرية الجنيه خلال شهر نوفمبر من عام 2016 وهو ما أدى إلى تعزيز فرصة العملة المحلية من أجل التعافي من جديد.

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