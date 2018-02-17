تعرف على كيفية حساب العائد على الشهادات الادخارية الجديدة

Advertisements

يستعرض موقع مصر 365 طريقة احتساب الفائدة على الشهادات الادخارية ذات سبعة عشر في المئة التي سوف يتم طرحها في البنوك المصرية اعتباراً من الغد الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بعد إيقاف توقف طرح الشهادات الادخارية ذات عائد العشرين في المئة.

وقد أعلن البنك الأهلي المصري أنه اعتباراً من الغد سوف يتم طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة سنة كاملة أثنى عشر شهر دورية بعوائد ربع سنوية و عائد سنوي يقدر بقيمة سبعة عشر في المئة ومتاحة لجميع عملاء للادخار فيها.

Advertisements

وقد أعلن بنك مصر أيضا عن بداية طرح “شهادة الملك بالجنية المصري” بمعدل فائدة سبعة عشر في المئة سنويا، على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي من شراء الشهادة حيث يضاف تلقائيا العائد بصورة تلقائية على حساب العميل الجاري أو على حساب التوفير الخاص بالعميل ويمكن للعميل أن يصرف العائد بطاقات الخصم الفوري.

والطريقة التي يتم بها حساب العائد السنوي يتم احتسابها على أساس قيمة الشهادة الادخارية يتم ضربها في قيمة العائد سبعة عشر والقيمة على 100 لتكون العملية الحسابية كالتالي “العائد السنوي= قيمة الشهادة الادخارية * 17/ 100”.

أما بالنسبة إلى حساب العائد الربع سنوي يساوي قيمة العملة في سبعة عشر مقسومة على مائة ثم تقسم على أربعة لتكون العملية الحسابية كالتالي “العائد الربع سنوي = قيمة الشهادة الادخارية* 17/ 100/ 4”.

أقرا المزيد بيان عاجل عن آثار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك