“المالية” تطرح غداً أذون خزانة لأجلي 273 و91 يوماً

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تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة المالية المصرية غداً الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن طرح “أذون خزانة لأجلي 273 و91 يوماً” بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة عشر مليار جنيه مصري.

ويذكر أن جدول عطاءات الخزانة العامة في البنك المركزي المصرية قد قرر بيع أجل واحد وتسعين يوماً بسبعة مليارات جنيه مصري، وأذون خزانة لأجل مائتين وثلاثة وسبعين يوماً بقيمة ثمانية مليارات جنيه مصري اعتباراً من بداية يوم الغد.

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