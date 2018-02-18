“الصناعة” تعلن استمرار فرض رسوم الإغراق على “أقلام الحبر الجاف الهندية”

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” عن استمرار فرض رسوم نهائية من أجل مكافحة الإغراق على الواردات من “أقلام الحبر الجاف” ذات المصدر والمنشأ من الهند.

وأعلن المهندس طارق قابيل أن قرار استمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات على أقلام الحبر الجاف سوف تستمر إلى حين إنهاء إجراءات المراجعة لمدة سنة كاملة اعتباراً من الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري.

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وقد تم الإعلان عن القرار الوزاري بحسب البيان الصادر عن “وزارة التجارة والصناعة” بعد إجراء دراسة دقيقة تم إجرائها من قبل قطاع المعالجات التجارية بناء على “شكوى الصناعة المحلية”.

وقد تضمنت “شكوى الصناعة المحلية” العمل على مراجعة الرسوم المفروضة والتي استمر فرضها، أما في حالة انقضاء الرسم يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى استمرار الإغراق من “أقلام الحبر الجاف” المنشأة في الهند مما سوف يؤدي على استمرار الضرر الواقع على قطاع الصناعة المحلية المصرية.

أشار رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إبراهيم السجيني أنه سبق أن تم إصدار قرار وزاري تحت رقم ثلاثة وسبعين لعام 2013 من أجل فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف المصدرة من الهند لمدة خمس سنوات والتي سوف تنتهي خلال العشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وأوضح إبراهيم السجيني إن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قد تلقى طلبات من عدد كبير من المنتجين تصل نسبتهم المئوية إلى مائة في المائة من الصناعة المحلية من أجل مراجعة الرسوم واستمرار فرضها.

أشار إبراهيم السجيني أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قد قام بدراسة الطلب، ليتم من خلال هذه الخطوة العمل على إعداد تقرير ليتم عرضه على “اللجنة الاستشارية” الخاص ببدء إجراءات المراجعة النهائية لرسوم الإغراق المفروضة.

وصرح إبراهيم السجيني أن اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة قد عقدت اجتماع من أجل دراسة التقرير المعد من قبل قطاع المعالجات التجارية الخاص بهذه الشأن والذي تضمن على العديد من الأدلة المبدئية الكافية لتبرير بدء إجراءات المراجعة.

وأوضح إبراهيم السجيني أن اللجنة الاستشارية قد انتهت بأغلبية الآراء على الموافقة على ما انتهى إليه الجهاز من التوصيات من أجل إجراء المراجعة النهائية لرسوم لمكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من “أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ الهندي” والعمل على مد فترة العمل بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم ثلاثة وسبعين لعام 2017 وتعديلاته لمدة سنة كاملة لحين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.

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