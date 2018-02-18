“المصرية اللبنانية لرجال الأعمال” تنظم ندوة الأحد القادم لعرض فرص الاستثمار بمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال” عن تنظيم ندوة تحت عنوان “الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة” يوم الأحد القادم بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس “طارق قابيل”.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية” المهندس فتح الله فوزي أن الهدف من تنظيم الندوة يوم الأحد القادم هو العمل على تعريف مجتمع رجال الأعمال على الفرص الصناعية المتاحة والتي تأتي في إطار العمل على دعم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على النشاط الصناعي المصري والعمل على تنمية الصادرات المصرية.

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وأضاف فتح الله فوزي أنه سوف يتم العمل على استعراض المشروعات المصرية الصناعية خلال فعاليات الندوة والتي تقوم بها “وزارة التجارة والصناعة المصرية والقائمة في المناطق الصناعية المتطورة، والعمل على طرح إمكانية مساهمة القطاع الخاص في مجال الاستثمارات الصناعية المصرية.

وأعلن نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال “فؤاد حدرج” أن لقاء مجتمع الأعمال مع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل يعد فرصة كبيرة من أجل الترويج إلى المزيد من فرص الاستثمار الصناعية بالإضافة إلى الاطلاع على استراتيجيات الوزارة الهادفة إلى تنمية الصادرات المصرية الدولية والإقليمية.

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