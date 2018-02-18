السقطي: قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة تشجع على الاستثمار المباشر

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تابع موقع مصر 365 إشادة رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس “علاء السقطي” بالقرار الصادر عن “لجنة السياسات النقدية” التابعة للبنك المركزي المصري الذي نص على خفض أسعار الفائدة على القروض و الإيداع بالجنيه المصري بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة بالتزامن منع انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي المصري.

وقد توجهت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري منذ سنة مضت برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة 18% كآلية لخفض معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

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وأعلن المهندس علاء السقطي أن السياسات النقدية المرنة التي تبعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية والتي نصت على خفض أسعار الفائدة من أجل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة بدلاً من الادخار في المؤسسات المالية والبنوك بالإضافة إلى المساهمة في العمل على تخفيف عبء الدين المحلي.

توجه المهندس علاء السقطي بطلب إلى البنوك المصرية بالعمل على التخفيض بشكل تدريجي للفائدة على جميع الأوعية الادخارية، والتي كان لها دور كبير في العمل على امتصاص عبء ارتفاع أسعار السلع داخل الأسواق المصرية، حيث تواكب هذه القرار مع تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

ويجدر هنا الإشارة أن البنوك المصرية قد خفضت أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بمعدلات ثلاثة في المئة بعد القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض نسبة واحد في المئة فقط على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

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