بشرى سارة “البورصة المصرية” تربح 4,5 مليار جنيه في تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع مؤشر سوق المال المصري في نهاية جلسات التداول اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وقد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المتعاملين مع الأجانب والعرب، وربح رأس المال السوقي لسوق المال المصري حيث سجلت 4,5 مليارات جنيه مصري، لتغلق عند مستوى 868,277 مليار جنيه مصري.

وقد ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري EGX 30 بنسبة مئوية تصل إلى 0,53%، حيث تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى إغلاق 15045,6 نقطة، أما مؤشر الأوزان EGX 50 EWI لأنشط خمسين شركة مقيدة في سوق المال المصري من ناحية التداول فقد ارتفعت أيضا وتم أغلاق التداول اليوم بارتفاع 0,73% عند مستوى 2683,6 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX 100 المؤشر الأوسع نطاقاً ارتفع بمقدار 0,08% ليسجل 2034,6 نقطة، أما مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX 70 ارتفعت بنسبة 0,30% مسجلاً 854,7 نقطة.

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