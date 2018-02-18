تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد إعلان المركزي خفض أسعار الفائدة

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تابع موقع مصر 365 انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر صرف الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 والذي يعد تعاملات بداية الأسبوع.

وجاء هذا الانخفاض في متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية بعد القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة للمرة الأولى منذ تعويم العملة المصرية خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

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وأعلن العديد من الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة تعد إشارة من البنك المركزي المصري إلى المستثمرين حيث أن تشديد السياسات النقدية انتهى، وتوقعوا الاقتصاديون أن يكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أثر إيجابي على السوق المصري.

وحسيب المتعاملين اليوم في سوق الصرافة المصري فقد أعلنوا أن تراجع أسعار الدولار الأمريكي ليسجل سعر البيع 17,75 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,65 جنيه في أغلب البنوك المصرية الخاصة.

بنك كريدي أجريكول أعلى سعر صرف الدولار الأمريكي

وقد عرض “بنك كريدي أجريكول” خلال تعاملاته المالية اليوم أعلى سعر للدولار الأمريكي حيث سجل سعر البيع 17,77 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,66 جنيه مصري.

وقد استقر سعر شراء الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري والذي يعد أكبر بنك حكومي في الدولة المصرية عند مستوى 17,60 جنيه، مقابل سعر البيع 17,70 جنيه.

أما بنك القاهرة فقد أعلن عن تراجع سعر صرف الدولار به ليسجل سعر البيع 17,70 جنيه، أما سعر الشراء فقد سجل 17,60 جنيه، أما سعر صرف الدولار في بنك مصر فقد استقر سعر البيع 17,68 جنيه، وسعر الشراء 17,58 جنيه.

البنوك المصرية تعلن إيقاف الشهادات الادخارية بعائد 20%

وقد أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن طرح شهادتي ادخار جديدة بعائد سنوي يتراوح ما بين خمسة عشر في المئة إلى سبعة عشر في المئة، من أجل استجابة البنوك الحكومية المصرية لقرار البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة واحد في المئة.

وقد أعلنت العديد من البنوك المصرية عن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي تصل إلى عشرين في المئة، وقد أعلن البنك الأهلي المصري عن إيقاف “الشهادة البلاتينية” ذات العائد السنوي عشرين في المئة، وكما قام بنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تسمى “شهادة الملك بالجنيه المصري” ليبدأ طرحها اليوم الموافق الأحد لعملاء البنك.

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