“بنك مصر” يطلق أول صندوق استثمار لدعم الرياضة

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تابع موقع مصر 365 إعلان “بنك مصر” عن إطلاق الصندوق الرياضة المصري اليوم الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، ويعد الصندوق الرياضي المصري أو صندوق خيري استثماري مرخص من قبل “الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل جمع أموال واستثمارات من أجل إنفاقها على دعم الرياضة المصرية.

ويهدف إطلاق الصندوق الرياضة المصري إلى دعم نهضة ومسيرة الرياضية داخل جمهورية مصر العربية والعمل على إعادة مكانة الرياضية مع وضعها على “الخريطة الرياضية العالمية” في إطار التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

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ويسعى “الصندوق الرياضة المصري” إلى الوصول إلى أقصى درجات من التفوق الرياضي العالمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحادات الألعاب المختلفة، وذلك عن طريق توجيه الدعم المادي وكذلك الدعم الفني من أجل مساندة الفنيين واللاعبين في المجال الرياضي.

يهدف أيضا “صندوق الرياضة المصري” على المساهمة في التمويل الفني والمالي على الدورات التدريبية على المستوى العالمي في جميع مجالات صناعة البطل الرياضي بهدف العمل على إعداد رياضيين مصريين قادرين على المنافسة الرياضية العالمية والأولمبية من أجل أن يصبحوا سفراء لجمهورية مصر العربية في الخارج.

ويهدف صندوق الرياضة المصري من أجل وصول المستفيدين من البرنامج الرياضيين ليصبح عدد المستفيدين سبعين شاب مصري خلال الثلاثة الأولى من إطلاق الصندوق في إطار التعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة من أجل العمل على المساهمة في العمل على تطوير النظم التسويقية والإدارية بها.

ويقوم صندوق الرياضة المصري على هيئة صندوق ملكية خاصة مدته تصل إلى ستة عشر عاماً قابلة للتجديد، وذلك تبعاً لأحكام “قانون سوق رأس المال المصري” ولائحته التنفيذية التي تقوم تحت إشراف من “الهيئة العامة للرقابة المالية”.

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ويسجل رأس المال صندوق الرياضة المصري نحو أكثر من خمسة مليون جنيه مصري كمرحلة أولى يساهم فيها بنك مصر، وذلك حتى يتمكن الصندوق من العمل على طرح وثائق للاكتتاب بقيمة تصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأما المرحلة الثانية من صندوق الرياضة المصير يهدف إلى زيادة حجم الصندوق إلى مليار جنيه مصري عن طريق ثلاثة مراحل على مدة ثمانية عشر شهراً من إطلاق الصندوق، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.

وسوف يتم العمل على طرح وثائق صندوق الرياضة المصري للاكتتاب في مرحلته الأولى خلال شهر مارس القادم من عام 2018 وسوف تعتمد على المؤسسات المالية والبنوك المصرية والأجنبية إلى جانب المستثمرين الأفراد، وسوف يتم استثمار أموال صندوق الرياضة المصرية في الدخل الثابت إلى جانب أدوات الدين بشكل أولي.

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وتعمل شركة مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار أعمال ومسؤوليات مدير الاستثمار كما سوف يتولى أعمال صندوق الرياضة المصري “مكتب الاينس للمحاماة” على أن يتولى أعمال المستشار القانوني للصندوق.

وتقوم على مراقبة أعمال صندوق الرياضة المصرية كلاً من “شركة بايكر تيلي” و “شركة إرنست أند يونج” وسوف يتم التعاون من خلال مجلس إدارة الصندوق مع المنظمات الدولية والرعاة من أجل العمل على دعم أنشطة صندوق الرياضة المصري بطريقة مباشرة شواء من خلال الدعم العيني أو الدعم النقدي.

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